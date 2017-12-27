ثماني سنوات لسارق بالجديدة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة شخص والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية تعدد السرقات الموصوفة ومحاولتي اختطاف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض وحيازة وترويج أقراص الهلوسة وإلحاق خسائر بملك الغير وبسيارة ذات منفعة عامة.

وتوصلت الضابطة القضائية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة، بعدة شكايات، أفاد فيها أصحابها أنهم كانوا ضحية اعتداء من قبل المتهم المعروف بسوابقه، المتحدر من سيدي بنور. وسجلت الضابطة نفسها الشكايات وحصرتها في تسع، توزعت حول اعتراض السبيل والسرقة والضرب والجرح واعتراض سبيل فتاتين ومحاولة اختطافهما للاختلاء بهما قصد ممارسة الجنس عليهما، وسرقة دراجة هوائية استعملت في اعتراض السبيل والسطو على ممتلكات الغير، وإلحاق الضرر بسيارة إسعاف وغيرها من التهم. وحررت الضابطة القضائية مذكرة بحث في حق المتهم.

وورد في محضر الضابطة ذاتها، أن دورية راكبة تمكنت من إيقاف المتهم متلبسا بحيازته حقيبة جلدية تحتوي على مجموعة من سلاسل العنق وهاتف محمول وسكينين وأربعة خواتم من المعدن الأبيض وعلبة أدوية بها أقراص مهلوسة. وعرضت عليه المحجوزات فلم يتمكن من تحديد مصدرها، وذكر بالمنسوب إليه، فاعترف بارتكابه سرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح، واعترف بمحاولته اختطاف فتاتين من أجل ممارسة الجنس عليهما وتعريض سيارة إسعاف للضرر.

واستدعت الضابطة نفسها المشتكين وعرضت عليهم المتهم ضمن مجموعة من الشباب من سنه وتعرفوا عليه بسهولة. وبعد انتهاء البحث التمهيدي والتفصيلي، أحيل على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة من أجل المنسوب إليه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

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