القبض على مبحوث عنه

تمكنت مصالح الضابطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة، بعد مطاردة هوليودية، نهاية الأسبوع الماضي، من القبض على شخص مبحوث عنه من قبل أمن بوزنيقة وأمن منطقة عين السبع بالدار البيضاء، من أجل تهم السرقة والعنف ضد زوجته، وتحوز سيف دون موجب حق والفرار من نقطة تفتيش.

وأوردت مصادر أمنية لـ” الصباح”، أن المتهم البالغ من العمر 28 سنة،يتوفر على أزيد من 25 سابقة قضائية، قضى بسببها معظم حياته خلف القضبان لاقترافه مجموعة من الجرائم كمحاولة القتل والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسرقة وحيازة والاتجار في المخدرات وغيرها من التهم.

وفي تفاصيل القبض على المتهم، أفادت المصادر ذاتها، أنه تمت رؤيته في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، من قبل دورية أمنية بالقرب من مقر مفوضية أمن بوزنيقة في حالة غير طبيعية وهو متحوز لسلاح أبيض لم يتم التعرف على ماهيته، لتتجه الدورية نحوه وما إن رآها حتى أطلق ساقيه للريح في جنح الظلام وفر صوب حي النبيشات محتميا بمنزله. وتم تذييع برقية عبر جهاز لا سلكي توصل بها رئيس فرقة الضابطة القضائية الذي اعطى أوامره بتشديد المراقبة بمحيط المنزل، في حين ربط الاتصال بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، التي أعطت أوامر بالقبض على المتهم من داخل منزله.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه في حدود التاسعة من صباح يوم الجمعة انتقل رئيس الضابطة القضائية برفقة أزيد من عشرين رجل أمن صوب منزل المتهم، الذي صعد الى سطح المنزل وظل يتوعد الجميع، في وقت رفض الجيران فتح أبواب منازلهم لصعود رجال الامن من أجل القاء القبض عليه، إلى أن فر عبر سطوح المنازل وخرج من احداها لتلحق به العناصر الأمنية وتلاحقه داخل ممر السكة الحديدية، قبل أن يصعد سور الثانوية الإعدادية ماء العينين ببوزنيقة. حيث صعد إلى سطح مسكن مدير الثانوية، لكن العناصر الأمنية تمكنت من محاصرته وإيقافه، ليتم اقتياده الى مقر المفوضية ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

كمال الشمسي (بوزنيقة)

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