تفكيك شبكة لتهريب المخدرات إلى إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، الأحد الماضي، أن الحرس المدني بإقليم مالقة (جنوب اسبانيا)، تمكن من تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، لديها بنية تحتية معقدة تستغلها لاستقبال وتلقي كميات مهمة من الحشيش القادم من الشمال المغربي وإعادة توزيعها لاحقا بأوربا.

وذكرت مصادر إعلامية إسبانية، أن أفراد الحرس المدني تمكنوا خلال هذه العملية النوعية من إلقاء القبض على 15 شخصا يشتبه في انتمائهم لشبكة دولية لتهريب المخدرات، ينتمون إلى دول مختلفة من بينها المغرب، كما حجزوا 3 أطنان و940 كيلوغراما من الشيرا، و12 ألفا و450 أورو نقدا، بالإضافة إلى سلاح ناري و10 سيارات ومعدات ووسائل إلكترونية متعددة الاستعمالات وهواتف مرتبطة بالأقمار الاصطناعية.

وأوضحت، بناء على بلاغ أصدره السلطات الاسباني في الموضوع، أن التحقيقات حول نشاط هذه الشبكة الإجرامية انطلقت منذ شهر مارس الماضي، حين توصلت قوات الحرس المدني بمعلومات حول وجود شبكة إجرامية مقرها بإقليم مالقة، يقوم أفرادها بعمليات توزيع كميات كبيرة من المخدرات بمجموعة من الدول الأوربية .

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه من بين الطرق التي كان أفراد هذه الشبكة يستخدمونها لنقل المخدرات، استعمال السيارات المستأجرة وقيادتها من قبل أشخاص كبار في السن حتى لا يثيروا شكوك مصالح الأمن. وجرى اكتشاف مثل هذه الخدع بعد أن ألقي القبض، خلال شهر شتنبر الماضي، على شخص يبلغ من العمر 67 سنة، ضبطته يقود سيارة وعلى متنها أزيد من 107 كيلوغرامات من المخدرات، وكذلك عندما رصدت دورية تابعة للحرس المدني مركبا شراعيا يرفع العلم الإيطالي في أعالي البحار، وبعد تفتيشه عثر على أكثر من طن من مخدر “الشيرا”.

وتعتبر الجهات الأمنية الإسبانية، أن نجاح كل العمليات الخاصة بالتهريب الدولي للمخدرات، هو من نتائج اتفاقيات التعاون الموقعة بين إسبانيا والمغرب٬ مؤكدة أن افتتاح مركزين للتعاون الأمني بكل من الجزيرة الخضراء وطنجة، يعتبر دعامة أساسية في تنفيذ عمليات مشتركة بين الشرطة الوطنية والحرس المدني والدرك الملكي المغربي.

المختار الرمشي (طنجة)

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