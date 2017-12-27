إدانة متهمين بالشذوذ بمراكش

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، المسمى “ج.ب.ك”، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، و المسمى “ع.ش” بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وغرامة 400 درهم ومثلها أربع مرات لفائدة “ص.ض.ح.س”، مع الصائر والإجبار في الأدنى، ومصادرة الهاتف سامسونغ وارجاع باقي المحجوزات، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة من أجل إعداد محل للدعارة، والوساطة فيها، وتسهيل البغاء والتغاضي عنه، بالنسبة إلى الظنينين الأول، والشذوذ الجنسي و انعدام التأمين على دراجة نارية للمتهم الثاني.

وجاء اعتقال المتهم الأول من مواليد 1985 بفاس، بمقهى بشارع عبد الكريم الخطابي بجيليز، إذ ظل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل إعداد محل للدعارة و الوساطة في البغاء تحت عدد 41821 ملف عدد 17 / 118792 AR بتاريخ 30 / 11 / 2017، وتم إيقافه رفقة الظنين الثاني من مواليد سنة 1993 بفاس والذي يعمل حلاقا وهو من ذوي السوابق العدلية من أجل الشذوذ الجنسي.

وأصدرت عناصر فرقة الأخلاق الهامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، مذكرة بحث في حق المتهم الأول، منذ تقديمها لثلاثة سياح من جنسية خليجية رفقة ثلاث مومسات من أجل الفساد و التحريض عليه و إعداد محل للدعارة، على العدالة، بعد ضبطهم في حالة تلبس بالأفعال المذكورة في الفيلا الكائنة بإقامة ” مسك بريستيجيا ” بشارع محمد السادس، في الوقت الذي ظل الظنين رفقة آخرين في حالة فرار بسبب تورطهم في الأفعال الإجرامية ذاتها.

محمد السريدي (مراكش)

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