إيقاف مختطف متزوجة بالزمامرة

أحالت الضابطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية للأمن الوطني بالزمامرة، أخيرا، شخصا على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة من أجل جناية الهجوم على مسكن الغير والاغتصاب والاختطاف من أجل الاغتصاب تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح.

وأمرت النيابة العامة إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسيدي موسى. وجاء إيقاف المتهم بعد محاولته اختطاف امرأة متزوجة كانت توجد بساحة الانبعاث بوسط الزمامرة.

وتم إخبار الضابطة القضائية التي تمكنت من إيقافه متلبسا وهو في حالة سكر. واقتادته إلى مقر المفوضية الجهوية ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وبعد تنقيطه عبر الناظم الإلكتروني، تبين أنه من ذوي السوابق، في الأربعين من عمره تقريبا، يتحدر من أحد البخاتي بإقليم آسفي ويقطن بدوار أولاد بوماط بتراب الجماعة القروية للحكاكشة بإقليم سيدي بنور، وسبق أن قضى أربع سنوات حبسا بعد تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب.

وبعد الاستماع إليه في محضر رسمي، اعترف أنه تناول كمية من الخمر الأحمر، الثلاثاء الماضي، وخرج يبحث عن فتاة لتلبية نزوته، وشاهد المشتكية وحدها واقترب منها وحاول إجبارها على مرافقته تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض. واعترف أنه قام بعملية مماثلة في شتنبر الماضي خارج المدينة ذاتها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

تعليقات