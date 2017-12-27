طقس الخميس … أمطار في بعض المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، مرور سحب كثيفة شمال-غرب البلاد ستكون مصحوبة بأمطار ضعيفة أو زخات محلية بكل من منطقة طنجة والريف واللوكوس والغرب وسايس و الأطلس المتوسط واحتمالا بالمنطقة الشرقية وبالسواحل الواقعة شمال الجديدة.

وستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة بباقي المناطق الشمالية و صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع تكون جريحة أو صقيع محليا بالمرتفعات و الهضاب العليا خلال الليل و الصباح. وستهم سحب منخفضة خلال الصباح و الليل بالقرب من السواحل الوسطى و شمال الأقاليم الجنوبية مرفوقة بكتل ضبابية محتملة، فضلا عن تكون زوابع رملية ستهم محليا المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية من القطاع معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالسواحل المحيطية الغربية والبوغاز والواجهة المتوسطية و المنطقة الشرقية الوسطى و الاقاليم الجنوبية، كما ستهب معتدلة ضعيفة شمالية أو غربية عموما في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و 4 درجات بمرتفعات الأطلس و السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 04 و 09 درجات بالجنوب الشرقي والريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسهول الغربية للأطلس و داخل سوس، وما بين 09 و 14 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة والغرب والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و 11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و 21 درجة بالواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي والسهول الشمالية والوسطى وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و 25 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وهائج بالبوغاز، وهائج ما بين طنجة والمهدية، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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