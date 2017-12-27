المحكمة الدستورية تنتقد البام

انتقدت المحكمة الدستورية، تصرف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لسحبه طلب الطعن الذي وضعه حول مخالفة المواد 7 و8 و44 و49 و138 و180 من قانون مالية 2018، لمقتضيات الدستور. و رفضت المحكمة الدستورية، طلب التنازل وسحب مذكرة الطعن، وتوقيعات 79 عضوا من الموقعين على الإحالة، المقدمة من قبل محمد شرورو، رئيس الفريق النيابي، منتقدة قرار سحب الطعن، فقدمت بذلك درسا دستوريا وسياسيا للأصالة والمعاصرة، الذي يشتغل بدون بوصلة، مؤكدة في قرار تعليلها بأن طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها، إلا أن الإحالة الدستورية، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها، إلا إذا شاب توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية، عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطأ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن المحكمة الدستورية تصرح برفض التنازل، مشيرة إلى أن كل من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستورية، في ما يتعلق بإنهاء الإحالة الدستورية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها.

وسحب الفريق النيابي إحالته، تحت ضغط إلياس العماري، الأمين العام، الذي سقط في التناقض السياسي بين لعب دور المعارضة في مواجهة الحكومة، والاستجابة لطلب شفوي تقدم إليه شخصيا، إذ اتخذ قراره دون استشارة القدامى من الفريق البرلماني، أو مختصين في الدستور، إذ تدعي الفرق البرلمانية أنها تشغل أطرا من مختلف التخصصات، لكنه اتضح في الأخير أن البرلمان برمته تحول إلى مؤسسة «ريعية» ومقبرة للموظفين الأشباح، على شاكلة الجماعات المحلية التي توظف 250 ألف شخص بدون فائدة.

أ. أ

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