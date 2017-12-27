 الحكومة ترفض الاعتراف برأس السنة الأمازيغية

أثار رفض الحكومة ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ويوم عطلة مؤدى عنه، غضب مكونات الحركة الأمازيغية، التي استنكرت جواب محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن سؤال شفوي وجه له داخل مجلس النواب، الأسبوع الماضي.

وقال بن عبد القادر، جوابا عن سؤال طرحه عبد الرحمان غازي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إنه «بدل الحديث عن السنة الأمازيغية، يجب الحديث عن التقويم الأمازيغي، الذي يأخذ به الشعب المغربي كافة، وخاصة في المناطق الفلاحية، وهو مرتبط بالطبيعة والموسم الفلاحي»، معتبرا أن بداية السنة الأمازيغية هي نهاية المحصول الفلاحي، مضيفا أن الاحتفال بالتقويم الأمازيغي يأخذ أشكالا متنوعة تندرج في إطار التقاليد المغربية التي تختلف من منطقة إلى أخرى. واستنكرت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، المعروفة اختصارا بـ»الفنا» رفض الحكومة الاعتراف برأس السنة الأمازيغية، في بيان لها تتوفر «الصباح» على نسخة منه، وذكر البيان أن المكتب الفدرالي تلقى هذا الرفض باستياء شديد، معتبرا أن جواب الحكومة «غارق في الغموض والجهل بتاريخ المغرب وبالطابع الرسمي للأمازيغية المقرر في الفصل الخامس من الدستور».

عصام الناصيري

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