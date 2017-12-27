مباحثات بين مدير عام الوكالة المغربية للتعاون الدولي ووزير خارجية النيجر

أجرى السفير محمد مثقال، مدير عام الوكالة المغربية للتعاون الدولي، أمس الثلاثاء، مباحثات مع إبراهيم يوكوبو، وزير الخارجية والاندماج الإفريقي لدولة النيجر، في إطار زيارة العمل التي قام بها للمغرب، وترأس خلالها إلى جانب ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، اللجنة المختلطة بين البلدين والتي توجت بالتوقيع على 16 اتفاقية لتقوية التعاون الثنائي في المجال السياحي والقضائي والصحي والبنيات التحتية.

وأبرز محمد مثقال، مدير عام الوكالة المغربية للتعاون الدولي، الخطوط العريضة لعمل الوكالة، لتنزيل الرؤية الملكية المندمجة لتنمية إفريقيا والتي يولي من خلالها جلالة الملك، أهمية قصوى للتنمية البشرية وتقوية قدرات الدول الافريقية، مع الحرص على جعل الانسان منطلقا وجوهرا أساسيا لكل السياسات التنموية والمشاريع المبرمجة.

وأضاف السفير محمد مثقال، أن الوكالة المغربية للتعاون الدولي تحرص على مواكبة التعليمات الملكية السامية بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، لإعطاء مدلول ملموس لهذا التعاون جنوب جنوب من خلال مجال تكوين الأطر، خاصة الافريقية، حيث أشرفت الوكالة منذ تأسيسها على تكوين 25 ألف طالب إفريقي، وتضم حاليا 10 الآلاف طالب إفريقي، منهم 8 الآلاف طالب حاصلون على منح بموجب الكوطا الرسمية التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية التي تجمع المغرب بالدول الافريقية الشقيقة.

كما تسهر الوكالة المغربية للتعاون الدولي، على تأطير الآلاف من الأطر الافريقية في مجالات متعددة كالصحة والإدارة والطاقات المتجددة والصحة والبيئة، عبر مؤسسات التكوين المهني و التقني بالمغربب، إضافة إلى التكوين الدبلوماسي عبر الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي.

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