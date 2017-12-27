سرطان البروستات… قاتل الرجال

اختصاصيون نبهوا أن أعراضه لا تظهر إلا بعد بلوغه مراحل متقدمة وشددوا على مداومة المراقبة

أكبر خطر يواجه الرجال الذين يصابون بسرطان البروستات، عدم اكتشاف حقيقة إصابتهم، إلا بعد أن ينتشر المرض في باقي أعضاء الجسد ويبلغ مراحل متقدمة، تقلل من احتمالات العلاج، فالمرض يتطور ببطء شديد، بطء يساعد على إخفاء أعراضه، التي تتماهى في الغالب مع أعراض أمراض أخرى قد تصيب البروستات، وتجعل من هذا النوع من السرطانات، قاتل الرجل الصامت. في هذه الورقة، آراء أطباء واختصاصيين حول مرض ترتفع احتمالات

الإصابة به متى تجاوز سن الشخص ستين سنة، وسبل تشخيصه وآخر تقنيات علاجه، علاوة على أنماط الوقاية الواجب اتباعها، التي يبقى أبرزها المداومة على الفحص والمراقبة واتباع نظام غذائي خاص.

أصحاب البشرة الداكنة الأكثر إصابة

البروفيسور الطاهري شدد على ضرورة إجراء فحص سنوي بعد بلوغ 50 سنة

نبه البروفيسور علي الطاهري، اختصاصي في العلاج الإشعاعي للأورام إلى وجود عوامل تحفز الإصابة بسرطان البروستات، أهمها عامل السن، والعامل الوراثي، بعدما كشفت أبحاث علمية قابلية بعض العائلات إلى الإصابة بالسرطان بمعدل يفوق باقي العائلات، مبرزا في سياق متصل أن أصحاب البشرة الداكنة بدورهم أكثر عرضة للإصابة.

تفاصيل أكثر في الحوار التالي عن أعراض المرض وكيفية تشخيصه فضلا عن مسالك العلاج المتاحة:

ما هي الأعراض المؤشرة على الإصابة بسرطان البروستات؟

لا توجد أعراض مباشرة، يمكن القول إنها تدل على معاناة الشخص بسبب سرطان البروستات تحديدا، لكن هناك أعراضا غير مباشرة، تهم أساسا علامات في التبول، يمكن أن تدل على وجود العديد من الأمراض بما فيها سرطان البروستات، أبرزها كثرة التبول، فضلا عن تناقص كمية البول المفرزة، بالإضافة إلى الآلام المصاحبة، وأيضا اختلاط الدم بالبول. في الغالب هذه الأعراض التي يمكن أن تدل على حدوث تعفن في البروستات، أو سرطان به.

أريد الإشارة إلى أنه أحيانا يظهر سرطان البروستات في مراحل متقدمة، ينطلق بشعور الشخص بآلام في العظام، لأن هذا النوع من السرطانات يؤثر بشكل كبير ويصل إلى العظام بسهولة. كما أن المشكل الأساسي لهذا النوع من السرطانات أنه يتطور أساسا في الغلاف الخارجي من البروستات بنسبة تصل إلى 80 في المائة، هذا يؤدي إلى تأخر ظهور الأعراض، لأنه ليصل المرض إلى العضو الداخلي، يمر وقت طويل يكون خلاله المرض قد انتشر ووصل إلى العظام للأسف. هذا يفسر أيضا أنه غالبا ما نكون أمام تشخيص متأخر لسرطان البروستات.

هل من أسباب معينة للإصابة؟

في الواقع لا توجد أسباب معينة أو على الأقل معروفة تؤدي إلى الإصابة بهذا النوع من السرطانات. المعروف أنه يصيب أكثر أصحاب البشرة الداكنة بنسبة أكبر من أصحاب البشرة البيضاء، كما أنه يوجد عامل وراثي يكون السبب وراء الإصابة، إذ نسجل مثلا وجود عائلات ينتشر بين أفرادها المرض بشكل أكبر مقارنة مع عائلات أخرى.

كيف يمكن التشخيص؟

التشخيص يتم أساسا انطلاقا من فحص «”antigène spécifique de la prostate (PSA)، هذا الفحص يكون في معدل أقل من 4 عند الشخص العادي، وإذا تجاوز هذا المعدل، فالأمر يدل على إفرازات أكثر للبروستات، تؤشر على خطر أو احتمال الإصابة بسرطان البروستات.

هذا الفحص يمكن أيضا من القيام بالتشخيص المبكر لهذا النوع من السرطانات، يفترض أن يقوم بها كل من يتجاوز عمره 50 إلى 55 سنة، سنويا لمعرفة آليات التدخل في حال ارتفاع المعدل، تمكن من فحص البروستات إما عن طريق الفحص السريري أو بالراديو، وأحيانا قد نحتاج إلى أخذ عينات من البروستات لتحليلها..

ماذا عن العلاج، هل يمكن القول إن سرطان البروستات من بين السرطانات الممكن علاجها بنسب مرتفعة أم أنه كما يشاع عنه قاتل الرجال الصامت؟

الخلايا السرطانية للبروستات تتغذى بهرمون التيستوستيرون، يعني عندما نقطع عنها هذا الهرمون، تموت، لذا عندما نستأصل خصيتي المريض أو نعرضه إلى علاج قائم على دواء يحد إفرازات التيستوستيرون، تكون هناك فرص كبيرة للعلاج، على الأقل في المراحل الأولية من هذا السرطان.

مع مرور الزمن، أتحدث هنا عن فترات تزيد عن 10 سنوات إلى 15 سنة، وحسب طبيعة كل مريض، يظهر نوع من المقاومة الهرمونية، أي أن الدواء الهرموني تقل فعاليته، فنضطر إلى تعويضه بعلاجات أخرى رائجة بقوة، من بينها العلاج الكيميائي وعلاجات هرمونية جديدة، فضلا عن العلاج المناعي، الذي يعد آخر التقنيات التي وصلت إليها الأبحاث الطبية في مجال علاج السرطانات بصفة عامة، بما فيها سرطان البروستات.

وفي حال ما إذا كان السرطان محدودا نلجأ إلى العلاج الموضوعي إما عبر الجراحة واستئصال البروستات، أو الاستعانة بتقنية الأشعة، التي أضحت تعتمد على تقنيات جديدة، تصل فقط إلى البروستات أو أحيانا الأعضاء القريبة منه، لتقليل الأعراض الجانبية ما أمكن، علما أن الجراحة، يمكن أن تؤدي إلى حدوث عجز جنسي وتبول لا إرادي.

علاج هذا النوع من السرطانات أيضا يشمل علاج العظام لأنه ينتشر بها، ونسعى إلى استئصاله منها، وحمايتها من الكسور، لأنها تصبح لينة، وبها ثقوب أو فراغات، فيكون العلاج بمثابة ترميم للعظام.

هل من فئة عمرية أكثر عرضة لخطر الإصابة؟

هذا النوع من السرطانات يظهر أساسا لدى الأشخاص المسنين أكثر من 60 و70 سنة، علما أنه يوجد أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة يعانون المرض، لكن كلما ارتفع السن، كلما ارتفع احتمال الإصابة. هذا ما يفرض القيام بتحاليل سنوية، سيما إذا كان أحد أفراد العائلة أصيب بهذا النوع من السرطان.

أجرت الحوار: هجر المغلي

في سطور

من مواليد الرباط في 1973

> بروفيسور في العلاج الإشعاعي للأورام

> تخرج 1996 تخصص علاج السرطان

> رئيس سابق للجمعية المغربية لمحاربة السرطان

> رئيس جمعية action cancer Marrakech

> عضو في عدة جمعيات لعلاج السرطان أوربية وأمريكية

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