سرطان البروستات … عقار جديد

يدخل بعض الرجال في أزمة نفسية كبيرة عند اكتشاف إصابتهم بسرطان البروستات، الذي يعد أكثر أنواع سرطانات انتشارا، ويصيب حوالي 30 ألف رجل على صعيد المملكة، سيما أنهم يجدون أنفسهم في دوامة الخضوع للعلاج. لكن فئة كبيرة من المرضى، صار بإمكانهم التخلص من المرض، دون الاستعانة بالعلاج الكيماوي، سيما أنه أعلن أخيرا، بالمغرب، عن علاج جديد لمرضى سرطان “البروستات” من قبل شركة “أستيلاس” التي تتخذ من اليابان مقرا لها.

فحسب ما أعلنته الشركة المصنعة للعقار الجديد ، فإنه يوصف علاج بديل للرجال المصابين بسرطان البروستات النقيلي المقاوم للاخصاء، مؤكدين أنه أثبت فعاليته.

وأكد مسؤولو الشركة، أن الدواء الجديد أسهم في تخفيض خطر تطور المرض بنسبة 68 في المائة وخطر الوفاة بنسبة 23 في المائة، إذ يمنح الأمل للمرضى رغم انتشار السرطان في جسمهم، ويمكنهم من محاربة المرض، علما أن أمد الحياة، يطول بالنسبة إليهم، ويعيشون في ظروف صحية أفضل.

وحسب ما أكده مسؤولو الشركة، في ندوة صحافية، نظمت أخيرا، يستهدف الإنزالوتاميد، وهو العنصر النشط، مستقبلات إشارات الأندروجين ويثبط عملها في ثلاث مراحل مختلفة من مسار المستقبلات ويوقف بذلك مصادر التغذية التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو.

وفي سياق متصل، كان العلاج الكيميائي، حتى وقت قريب جدا، الخيار الوحيد المتاح لمرضى سرطان البروستات النقيلي المقاوم للإخصاء، إلا أنه بفضل العلاج الجديد، صار لمرضى سرطان البروستات خيار آخر.

يشار إلى أنه حسب السجل الجهوي للبيضاء فأكثر من 10 في المائة من السكان مصابون بسرطان البروستات، علما أنه تم تسجيل ما بين من 35 ألف و40 ألف إصابة جديدة في المغرب.

إيمان رضيف

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