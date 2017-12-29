مؤتمر دولي لـ”البيو تكنولوجي” بجامعة بني ملال 

نظمت الكلية المتعددة الاختصاصات ببني ملال، أخيرا، مؤتمرا دوليا حول التكنولوجيا الحيوية بمشاركة جامعات وخبراء من دول مختلفة من بينها سويسرا، والبرتغال، والولايات المتحدة اﻷمريكية وألمانيا.

وتميز اليوم الأول من المؤتمر بعرض فيلم يتضمن أهم الأوراش الكبرى التي أطقها المغرب والثروات التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، خصوصا الفلاحة، كما قدم الشريط نبذة تاريخية عن الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال، التي رأت النور سنة 2004 واستطاعت أن تفرض نفسها وطنيا ودوليا من خلال التكوينات الموجودة والأبحاث والتظاهرات المؤتمرات الوطنية والدولية.

وعرف اليوم الأول تقديم عدة عروض من قبل الباحثين والخبراء الذين قدموا عروضا مختلفة في إطار تبادل المعارف بين المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية، إذ تحدث بنعاشر الحدادي عميد الكلية، عن مجموعة من الامتيازات والاختصاصات التي تتوفر عليها الجامعة، والمجهودات التي تقوم بها من أجل تشجيع البحث العلمي وتوفير كل الحاجيات التي من شأنها أن تساهم في إنتاج الكفاءات والنخب، كما تحدث كلوز أمان، عميد كلية جنيف بسويسرا، عن أهمية التكنولوجيا الحيوية، واستعمالاتها في ميادين الفلاحة والطب.

من جهته قال محمد فاريسي، أحد أساتذة الكلية، إن”التكنولوجية الحيوية تعالج جميع المشاكل التي تتعلق بالتغيرات المناخية، وتعالج المشاكل الفلاحية، ولها منافع اقتصادية بالنسبة إلى الفلاحين، وتساهم أيضا في تنقية المياه”، مضيفا أن هذا التخصص حديث بالمغرب وله آفاق واعدة.

وعرف اليوم الثاني للمؤتمر تقديم باقي العروض التي تحدثت في مجملها عن تجربة المغرب في المجال، إضافة إلى تجارب دولية يمكن أن يستفيد منها الطلبة والخبراء بالجهة، كما تم التركيز على تقديم تعريفات خاصة بالبيوتيكنولوجي والتي يقصد بها بشكل عام تطوير المنتوجات، وهي تكنولوجيا قائمة بالأساس على علم الأحياء وعلاقته بمجموعة واسعة من العلوم.

يشار إلى أن المؤتمر حظي بمتابعة حضور وازن على مدى يومين نظرا، لأهمية البيوتيكنولوجيا في الصناعات الكبرى، منها الكيميائية والصيدلانية وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة ومعالجة مياه الصرف الصحي والقمامة والغازات.

خالد العطاوي

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