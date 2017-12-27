سرطان البروستات … “القديد” و”الخليع” يصيبان بالداء

فواكه البحر والسبانخ تقي من السرطان

يؤكد المختصون في التغذية والأطباء أن هناك علاقة وثيقة بين تناول أنواع من الأغذية الغنية بالدهون وسرطان البروستات تبعا لما أكدته العديد من الدراسات.

ولهذا ينصح بالابتعاد عن الغذاء الغني بالدهون فهو يرفع مستوى التستستيرون والهرمونات الأخرى في الجسم، والتي تعد محفزة للإصابة بالبروستات أو أي خلايا سرطانية أخرى.

وينصح الأطباء بتناول كميات وفيرة من الحبوب الكاملة والمكسرات النيئة الطازجة والأرز غير منزوع القشرة والخبز المحضر من القمح الكامل والنخالة، إلى جانب استهلاك الخضر الصلبة مثل البروكولي والقرنبيط واللفت والملفوف.

ويؤكد الأطباء على أن تكون أهمية التغذية من أجل الوقاية من البروستات، إذ ينصح بتناول كميات من الخضروات والفواكه الصفراء والبرتقالية اللون مثل الجزر والقرع والشمام، لما تحتويه من مواد مهمة تقي الإصابة بالخلايا السرطانية.

وفي دراسة أنجزت على أزيد من أربعة آلاف رجل اتضح أن مادة الليكوبين، التي تعتبر صبغة موجودة في الطماطم والشمام والتوت تقي من الإصابة بسرطان البروستات.

ويجب أن يحتوي الغذاء اليومي عند الرجل على فاكهة التفاح والعنب نظرا لفوائدهما الكبيرة في الوقاية من سرطان البروستات، مع الحرص على تناول مشتقات الحليب واستعمال زيت السمسم وزيت الزيتون للحصول على الأحماض الدهنية الأساسية.

ومن بين الأعشاب المفيدة، التي ينصح باستهلاكها البقدونس والعرقسوس نظرا لتوفرهما على مواد مهمة تقي من الإصابة بالسرطان.

وفي المقابل لا ينصح بتناول اللحوم الحمراء، إذ حذرت العديد من الدراسات من الاستهلاك المفرط لها، محددة أنه ينبغي الإكثار من تناول السمك والدواجن تفاديا للإصابة بسرطان البروستات.

ومن بين المواد الغذائية التي تشكل خطورة على الصحة وتؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستات الأنواع المملحة مثل «القديد» و»الخليع» وأيضا المعلبة، التي ينصح بتفاديها نظرا لانعكاساتها السلبية.

وأشارت دراسات أخرى أن التغذية عند الرجل لابد أن تحتوي على مواد من بينها فواكه البحر والسبانخ فهي تحتوي على مواد مثل الزنك، وذلك للوقاية من سرطان البروستات.

أمينة كندي

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