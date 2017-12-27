سرطان البروستات … السمنة تفاقم المرض

دراسة أثبتت العلاقة بين الزيادة في الوزن وانتشار سرطانات في صفوف الرجال

أثبت باحثون العلاقة الوطيدة بين السمنة وسرطان البروستات، مؤكدين أن زيادة الوزن تتسبب في انتشار هذا النوع من السرطانات، الذي يصيب فئة كبيرة من الرجال، وذلك بعد دراسة أجريت على خلايا حيوانية وبشرية.

وكشفت دراسة علمية أجريت أخيرا، نشرت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن خلايا الجسم عند الرجال الذين يعانون السمنة، تفرز بروتينا اسمه العلمي “سي سي ال 7” يجعل سرطان البروستات أكثر شراسة وانتشارا في الجسم.

وتقـــول الصحيفة البريطانيــة إن باحثين مــن جامعة تــولــوز بفـرنســا استطاعــوا التوصل إلى هذا النـــوع من البـــروتين، الذي تفرزه الخلايا من خلال مجموعة من التجارب أجروها على الفئران.

وأظهر الدراسة أن بروتين “سي سي ال 7” الناتج عن الخلايا الذهنية، يرسل إشارات للخلايا السرطانية لتتحرك من غدة البروستات وتنتشر في النسيج المحيط، إذ أنها انتشرت في الفئران البدينة، التي تناولت طعاما مشبعا بنسبة عالية من الدهون، بصورة أكبر مقارنة مع الفئران ذات الوزن العادي.

وقال الدكتور آين مكارثي، من معهد أبحاث السرطان في بريطانيا إن البحث عن الفئران يلقي الضوء على أسباب وجود خلايا عدوانية لدى الرجال البدناء المصابين بسرطان البروستات.

وأوضح حسب ما جاء في تقارير اعلامية، أنه للمرة الأولى يظهر كيف أن الخلايا الدهنية المحيطة بالبروستات تستخدم إشارات كيميائية للتواصل مع الخلايا السرطانية وحثها على التحرك والانتشار حول الجسم.

وفي سياق متصل، تزحف السمنة على 7 ملايين مغــربي، إذ أن عـــدد المغاربــة (18 سنة وما فـوق)، الذين يحملون سمــات الوزن الزائـــد جدا “البدانــة”، انتقـــل من 5 مــلايين و300 ألف نسمــة فــي 2004، إلى حـــوالي 7 ملايين نسمــة فـــي 2016، وذلك حسب آخر الأرقام والقياسات التي أعلنت عنها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تقرير حديث تحت عنوان “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017”.

وقال التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، إن نسبة المغاربة الذين يعانون السمنة لم تكن تتجاوز 15.2 في المائة، قبل أن ترتفع إلى 20.6 في المائة، لاستمرار العوامل نفسها وعدم الحد منها.

إ. ر

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