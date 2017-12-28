آلاف المقاولات مهددة بالإفلاس

لم تتمكن المقاولات من استخلاص مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة، التي تراكمت لتصل إلى 30 مليار درهم، حسب آخر المعطيات التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية.

وشهدت متأخرات الضريبة التي ما تزال في ذمة الدولة ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، ما يتسبب في صعوبات مالية كبيرة للمقاولات، التي تلعب دور الوسيط بين المستهلك النهائي وخزينة الدولة، إذ أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك وليس الإنتاج، لكن المقاولات تؤديها للخزينة مسبقا على أن تسترجعها لاحقا. لكن كثرة معدلات الضريبة، التي تصل إلى خمسة معدلات، تجعل عملية احتساب المبالغ التي يتعين إرجاعها للمقاولات صعبة.

ويطالب الاتحاد العام للمقاولات بضرورة إيجاد حل لهذا الإشكال، الذي أصبح يؤرق أرباب المقاولات، إذ أن العديد منهم لم يعودوا قادرين على الالتزام بأداء مستحقات الممونين، ما يتسبب في سلسلة من الصعوبات لكل المقاولات.

والغريب في الأمر أن وزارة الاقتصاد والمالية لا تدمج هذه المستحقات ضمن القروض التي في ذمة الدولة، وذلك لتفادي انعكاس ذلك على مستوى عجز الميزانية. وأفادت مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي ينجز دراسة في الموضوع من أجل مطالبة السلطات المغربية بضرورة احتساب هذه المتأخرات ضمن المديونية العمومية، خاصة أن المبالغ المتراكمة وصلت إلى مستويات مقلقة.

في السياق ذاته، رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقييمه لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، عددا من الاختلالات من أبرزها الارتفاع الملحوظ لمتأخرات الأداء وعدم إدراجها ضمن التكاليف، ما يؤثر على طريقة احتساب عجز الميزانية. وأشار تقرير المجلس، الذي وجه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إبداء ردها وملاحظاتها حول استنتاجات المجلس، إلى أن عجز الميزانية سيكون أعلى من المستوى الذي تقدمه الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار أن متأخرات الأداء المستحقة للمقاولات عبارة عن تكاليف تتحملها الميزانية، وطالب بضرورة إدراجها ضمن عناصر احتساب عجز الميزانية.

وتصل متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي يتعين أداؤها للمقاولات ما يناهز 10 ملايير درهم، خلال السنة ذاتها، علما أن إجمالي المتأخرات التي في ذمة الحكومة يتجاوز 30 مليار درهم، ما يمثل أزيد من 13 % من إجمالي النفقات العادية للميزانية خلال 2016.

ويرجع المحللون تراكم المتأخرات إلى إشكالية تعدد معدلات التضريب، الذي يجعل الأمر أكثر تعقيدا عند احتساب قيمة الضريبة التي يتعين إرجاعها إلى المقاولات، لأن بعض المقاولات تستخدم، على سبيل المثال، مواد أولية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بمعدل 20 %، في حين أن منتوجها النهائي خاضع لضريبة بمعدل 14 %، ما يفرض احتساب الفارق لإرجاعه إلى المقاولة، وتصبح الأمور أكثر تعقيدا عندما تكون المواد الأولية التي تستعملها المقاولات خاضعة لمعدلات مختلفة.

وتسعى الحكومة إلى تقليص المعدلات، لكنها تصدم بالانعكاسات السلبية لهذا القرار على أسعار المواد المفروضة عليها الضريبة على القيمة المضافة.

ع . ك

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