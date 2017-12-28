30 مليارا لتحديد خارطة الفقراء

الداودي يؤكد إلغاء صندوق المقاصة قبل نهاية ولاية الحكومة

خصصت الحكومة أزيد من 30 مليارا (32 مليون دولار) من أجل تحديد الفئات المستحقة للدعم وتمكينها من بطاقات تحمل رمزا تعريفيا.

وصرح لحسن الداودي أن مبلغ الدعم سيحول على هذه البطاقات، ويمكن سحبه دون ضرورة التوفر على حساب بنكي.

وأكد لحسن الداودي أن المنظومة الجديدة ستكون جاهزة خلال 2019، وذلك بعد تحديد الأسر وتوزيع البطاقات على المستفيدين وإعداد الترتيبات التقنية من أجل توزيع الدعم المباشر على مستحقيه.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بنماذج عدد من البلدان بأمريكا اللاتينية وآسيا، وأن الاختيار وقع على النموذج الهندي. واعتبر أنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الفئات المستحقة بشكل علمي ودقيق، ما يفسر الوقت الذي تطلبته عملية التحديد، مؤكدا أنه سيتم إلغاء صندوق المقاصة نهائيا قبل متم ولاية الحكومة الحالية وتعويضه بالدعم المباشر، ما سيضمن أن الفئات المستحقة هي التي تستفيد من الدعم. وتشرف وزارة الداخلية على تحديد الفئات المستحقة بالاستعانة بمكتبي دراسة أجنبيين.

وأكدت مصادر مطلعة أن الدعم سيستمر، خلال السنة المقبلة، إذ برمجت الحكومة في ميزانية 2018، أزيد من 14 مليار درهم لدعم السكر وغاز البوطان والدقيق الوطني.

وستعتمد الحكومة المقاربة التدريجية قبل الإلغاء التام لصندوق المقاصة، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى أربعينات القرن الماضي. ويمثل الدعم المخصص لغاز البوطان ثقلا كبيرا على ميزانية الدولة، إذ يلتهم ما يناهز 80 في المائة من إجمالي المبالغ المستحقة. لكن الحكومة ستواصل دعم هذه المادة، بالنظر إلى أن إلغاءه قبل توزيع الدعم المباشر، سينعكس بشكل ملحوظ على أسعارها، لذا ستكون آخر المواد التي سيرفع عنها الدعم، في حين أكدت مصادر لـ”الصباح” أن إلغاء الدعم التدريجي على السكر سينطلق ابتداء من السنة المقبلة، ليدرج الدقيق الوطني لاحقا، قبل أن يتم رفع الدعم نهائيا على المواد الثلاث، بعد توزيع البطاقات على الفئات المستحقة.

وسجلت تكاليف دعم غاز البوطان زيادة ملحوظة، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، إذ ارتفعت بنسبة 53 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأفاد صندوق المقاصة أن نفقات دعم هذه المادة وصلت مع متم غشت الماضي إلى 6 ملايير و452 مليون درهم، أزيد من 600 مليار، مقابل 4 ملايير و196 مليون درهم في السنة الماضية. وأرجع الصندوق هذا التطور إلى ارتفاع أسعار المادة في الأسواق الدولية وكذا زيادة حجم الواردات بنسبة 3 %.

وتوقع الصندوق أن يصل الغلاف الإجمالي لدعم قنينات غاز البوطان مع نهاية السنة الجارية إلى 9 ملايير و652 مليون درهم. وأكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال تقديمه التصريح الحكومي أمام البرلمان أن الحكومة ستواصل إصلاح نظام المقاصة.

عبد الواحد كنفاوي

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