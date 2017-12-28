البنك الدولي يمول المغرب الأخضر

وافق البنك الدولي على قرض قيمته 200 مليون دولار، للتعجيل بتحويل قطاع الزراعة الغذائية نحو زيادة القيمة المضافة، وإدماج المنتجين والمؤسسات الصغار والمتوسطين في الأسواق.

ويسعى برنامج “تعزيز سلاسل المنتجات الفلاحية والغذائية”، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك بواشنطن، إلى دعم شامل وتعزيز بيئة مواتية لنمو قطاع الأغذية الفلاحية وإزالة الحواجز أمام تطوير سلاسل القيمة المستهدفة.

وسيوجه التمويل إلى دعم الإصلاحات المؤسسات لضمان ارتفاع القيمة المضافة، وتحسين كفاءة السوق ورفع تنافسية الأغذية الفلاحية التي تشكل إحدى دعامات القطاع الفلاحي.

وبمقتضى القرض الجديد، سيتم دعم جهود سلاسل القيمة الحديثة التي يمكن توسيع نطاقها مع زيادة تأثيرها على السكان، خاصة مع ارتفاع عدد الجمعيات والتعاونيات الصغيرة داخل النسيج القطاعي.

ويسعى التمويل الجديد إلى تعزيز كفاءة سوق الأغذية الزراعية، من خلال تحديث نموذج إدارة أسواق الجملة الجديدة، وتحسين إمكانية الحصول على المعلومات عن أسعار السوق، من خلال أدوات تكنولوجية مخصصة. وسيشمل البرنامج تجريب مخططات جديدة لربط صغار المنتجين بالمشترين الكبار باعتبارها وسيلة لتعزيز مشاركة المنتجين الصغار والمتوسطين في سلاسل القيمة الغذائية الفلاحية.

برحو بوزياني

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