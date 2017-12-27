21 قتيلا في الطرقات في أسبوع

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 1703 آخرون بجروح، إصابة 50 منهم بليغة، في 1295 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم وعدم انتباه السائقين والراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 52 ألف و514 مخالفة، وأنجزت 17 ألف و340 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 35 ألف و174 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و294 ألف و575 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 6028 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 11 آلاف و109 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 203 مركبة.

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