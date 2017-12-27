قداس ديني بسجن البيضاء لفائدة النزيلات الأجنبيات

احتضن السجن المحلي عين السبع 2 بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، قداسا دينيا لفائدة النزيلات الأجنبيات بالمؤسسة، وسط أجواء احتفالية بحضور فانسون لاندل، المسؤول عن الكنيسة الكاثوليكية بالرباط.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها خصصت، يوم 25 دجنبر، وجبة خاصة بنزلاء المؤسسات السجنية الأجانب من أتباع الديانة المسيحية، وذلك احتفالا بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كما سمحت لهؤلاء النزلاء والنزيلات بتلقي الطرود من عائلاتهم ومن البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب.

وأشارت المندوبية إلى أن عدد النزلاء الأجانب بالمؤسسات السجنية يبلغ 1025 نزيلة ونزيلا، عدد كبير منهم من أتباع الديانة المسيحية، حيث يستفيدون طيلة السنة من زيارات من طرف المسؤولين بالكنائس المعتمدة بالمغرب، وكذا من طرف ممثلي الهيئات الدبلوماسية وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للسجون.

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