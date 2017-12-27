ارتفاع عدد السياح بطنجة

أفاد تقرير للمندوبية الإقليمية لوزارة السياحة، بأن الوحدات السياحية المصنفة بطنجة سجلت، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، توافد 451 ألفا و 698 سائحا، مقابل 352 ألفا و 540 سائحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع بلغت نسبته 28 بالمائة.

وبلغ عدد السياح الأجانب الوافدين على طنجة 232 ألفا و 697 سائحا مع متم شتنبر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 55 في المائة، فيما وصل عدد السياح المغاربة إلى 219 ألف وسائح واحد، أي بارتفاع نسبته 8 في المائة، كما ناهز متوسط مدة الإقامة ليلتي مبيت لكل سائح.

وأضاف المصدر نفسه، أن عدد ليالي المبيت في مختلف الفنادق المصنفة بمدينة البوغاز بلغ ما مجموعه 940 ألفا و 933 ليلة، مقابل 752 ألفا و 797 ليلة خلال العام الماضي، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، فيما انتقل معدل الملء من 41 إلى 46 في المائة.

واحتل السياح الإسبان الرتبة الأولى ضمن قائمة الوافدين على مدينة طنجة إلى غاية متم شتنبر الماضي (41.885 سائحا)، يليهم الفرنسيون (35.175 سائحا)، والسياح العرب (20.563 سائحا)، والأمريكيون (10.505 سائحا)، والبريطانيون (7.146)، والألمان (5.314) والهولنديون (4.797) والبلجيكيون (4.698) ومن جنسيات اسكندنافية (4.299).

وأشار التقرير إلى أن الفنادق من أربعة نجوم استقطبت خلال الفترة ذاتها 132 ألفا و 157 سائحا، تليها الفنادق من ثلاثة نجوم (121 ألف و 140 سائحا)، ثم من فئة خمسة نجوم (79.885 سائحا)، والفنادق من صنف نجمتين (59.963) والفنادق من فئة نجمة واحدة (33.916) والإقامات الفندقية (15.026) ودور الضيافة (7.728).

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