80% من مستهلكي منتوجات الصناعة التقليدية مغاربة

أكدت جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن الأسر المغربية تمثل حوالي 80 بالمائة من مستهلكي منتوجات الصناعة التقليدية.

وقالت المصلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش يوم خصص للإعلام ضمن الدورة الرابعة للاسبوع الوطني للصناعة التقليدية المنظم من 22 إلى 31 دجنبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن السياح والمغاربة المقيمين بالخارج يمثلون 20 بالمائة من مستهلكي منتوجات الصناعة التقلدية المغربية.

وشددت على أهمية الترويج للصناعة التقليدية، وتثمين منتجاتها داعية مختلف الفاعلين في القطاع إلى الانخراط أكثر في هذا الورش.

وأكدت من جهة أخرى أن اللقاء مع وسائل الإعلام، والذي اختير له شعار “الصحافة شريك رئيسي في تنمية الصناعة التقليدية”، يمثل فرصة للتحسيس والدفع نحو التفكير في الوسائل الكفيلة بتقوية قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب ودور الصحافة في تنميته.

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