روسيا خصصت 6.7 مليار دولار لتنظيم المونديال

أعلنت رئيسة الغرفة الروسية للحسابات، تاتيانا جوليكوفا، أمس الاثنين، أن تكاليف الميزانية الفيدرالية من أجل استضافة نهئيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 ستصل إلى نحو 7ر6 مليار دولار.

وقالت جوليكوفا، فى تصريح لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، إن الميزانية الفيدرالية لتنظيم بطولة كأس العالم ستناهز 7ر6 مليار دولار، مضيفة أن حوالي 38 في المائة من الميزانية ستخصص للبنيات التحتية الرياضية، فيما سيخصص المبلغ المتبقي للبنيات التحتية الطرقية والمرافق العامة ومختلف أنواع التحسينات.

يذكر أن روسيا ستحضن نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليوز من العام المقبل. وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية هي موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبورغ ونيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

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