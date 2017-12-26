تفريغ الكوكايين من أمعاء نيجيري بمطار البيضاء

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي، أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطن ينحدر من جنسية نيجيرية، بعدما تم تفريغها من أمعائه بالمستشفى الجامعي ابن رشد، أمس الاثنين، بلغت كيلوغراما و795 غراما من مسحوق الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت أوقفت المشتبه فيه يوم 18 دجنبر الجاري، وذلك أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساوباولو، بعدما تم الاشتباه في تهريبه للكوكايين داخل أمعائه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، والتي أسفرت في النهاية عن حجز كمية مخدر الكوكايين على شكل 75 كبسولة.

وأشار البلاغ إلى أنه جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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