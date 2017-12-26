الجزائر تواصل ترحيل المهاجرين الأفارقة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، أول أمس الأحد، أن أزيد من 10 آلاف مهاجر من بلدان افريقيا جنوب الصحراء تم ترحليهم من التراب الجزائري، دون أن يحدد الفترة التي نفذت خلالها موجة الترحيل هذه.

وأضاف أن عمليات الترحيل تراجعت في بعض الفترات، غير أنها لم تتوقف قط. وكانت أهمها تلك التي نفذت في غشت الماضي، حيث تم بتعليمات من الحكومة تدمير مخبإ للاجئين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء يقع تحت قنطرة وادي الكرمة، بين بلديتي براقي وبابا علي، بشكل كلي.

وكان هذا المكان غير اللائق، يشهد تجمع حوالي 1600 مهاجر كانوا يعيشون فيه. وقد تم نقلهم إلى مركز للاستقبال ببلدة رغاية، شرق الجزائر العاصمة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد صرحت بشكل واضح أن الدولة الجزائرية لا ترغب في وجود مهاجرين سريين فوق أراضيها، وهو ما يفسر عمليات الترحيل هذه. وقد تم الإعلان عن هذه الرغبة من خلال تصريحات صادمة لمسؤولين سامين بالدولة، ومن بينهم أحمد أويحيى، الوزير الأول الحالي، ووزير الشؤون الخارجية.

يذكر أن أويحيى، الذي كان يشغل منصب مدير الديوان الرئاسي، كان قد اعتبر أن المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء مصدر للمخدرات والاجرام والعديد من الآفات الأخرى. وهي التصريحات التي وصفها المجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان وبعض الأحزاب السياسية بأنها عنصرية، وبالفضيحة.

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