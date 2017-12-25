8 سنوات لـ”فراقشية” بالجديدة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بإدانة شخص والحكم عليه بثماني سنوات سجنا بعد مؤاخذته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة الموصوفة (سرقة المواشي) والتزوير واستعماله وشراء مسروق وإخفاؤه والسرك والسياقة في حالته.

وكانت الغرفة نفسها، أدانت ثلاثة من رفاق المتهم الشهر الماضي، وحكمت عليهم بالمدة ذاتها، بعد إيقافهم من قبل مصالح الدرك الملكي بالبئر الجديد، وظل المتهم تحت الحراسة الطبية لإصابته بجروح خطيرة في حادثة سير، كانت وراء افتضاح أمرهم.

وفي تفاصيل هذه النازلة، صرح الموقوف أنه تعرف على رئيس العصابة، الذي كان يقوم بتنسيق مع متهمين آخرين بتحديد مكان السرقة، فيما كان هو يضمن وسيلة النقل. وأضاف أنه كان يكتري عربة لمدة طويلة ويعمد إلى تغيير أرقام صفائحها باستعمال شريط اللصاق الأسود للتمويه على رجال الدرك الملكي والأمن الوطني.

وأقر بقيامه بثلاث سرقات رفقة بقية المتهمين، همت رؤوس أغنام من سوق أربعاء مراكش وضواحي سطات ودكالة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

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