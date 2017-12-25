القصري يدعم أولاد موغادور

سيواكب ثلاثة معلمين كبار في مجال موسيقى كناوة، وهم المعلم حميد القصري والمعلم حسن بوسو والمعلم سعيد أوغسال، المشروع الفني «أولاد موغادور ميوزيك أكشن»، الرامي إلى المساندة الفنية وتقديم الدعم للمواهب الشابة بالصويرة.

وفي هذا الصدد، أحيت فرقة «ديابا زون» أولى الحفلات الثلاث أول أمس (الخميس) بالرباط، كما تختتم حفلاتها اليوم (السبت) بالدار البيضاء.

وأطلقت جمعية «يرما كناوة» ومهرجان كناوة وموسيقى العالم النسخة الثانية من التدريب الفني»أولاد موغادور ميوزك أكشن»، الذي وقع الاختيار في إطاره على فرقة «ديابا زون» من الصويرة.

وجاء اختيار الفرقة ذاتها والتي كانت الوحيدة من الصويرة بعد استجابتها لطلبات الإقامة وتوفرها على شروط المشاركة والمتمثلة في جودة الإنتاج والمستوى الفني وأصالة الموسيقى والأداء المباشر، التي استندت عليها لجنة الانتقاء والمكونة من عدد من المهنين في مجال الموسيقى وممثلين عن شركاء في التنظيم. ويتعلق الأمر ب»بولفار» الموسيقيين الشباب ومؤسسة ثريا وعبد العزيز التازي ومؤسسة «هبة».

وعلى مدى تسعة أيام خلال دجنبر الجاري استفادت فرقة «ديابا زون» من التدريب المكون من ثماني ورشات وهي التلحين والتسجيل، والتدريب الصوتي، وتقنيات العرض، والتواصل الرقمي، وتطوير صورة المجموعة الموسيقية والتقنية، إضافة إلى شرح المراحل الأساسية للإنتاج الموسيقي من قبل متخصصين في هذا القطاع.

أمينة كندي

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