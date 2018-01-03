تصوير البرايم الأول من لالة العروسة

ستشرع الشركة المنتجة لبرنامج “لالة العروسة”، والذي يعرض على القناة “الأولى”، خلال الأيام المقبلة، في تصوير “البرايم” الأول من البرنامج.

وكشفت مصادر مطلعة أن الموسم الجديد من البرنامج لن يعرف أي تغيير، سيما بالنسبة إلى الأسماء التي ستقدمه، إذ تم تجديد الثقة، مرة أخرى، في الممثلة فاطمة خير لتقديم البرنامج داخل البلاطو ، فيما ستعود مهمة تقديم المسابقات خارجه للممثل عبد الصمد مفتاح الخير.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه سيتم الإبقاء على المسابقات التي تحظى بإعجاب المشاهدين، مع إضافة أخرى، سيما التي تجري خارج البلاطو.

وقال عثمان بن عبد الجليل، مدير الشركة المنتجة للبرنامج، في حديث سابق مع “الصباح”، إنه من المقرر أن يتم تقديم عرض البرنامج عن الأجل المحدد سابقا، باعتبار أن أول أيام رمضان ستصادف الموعد المعتاد لعرضه، مسترسلا “سيعرض البرايم النهائي من البرنامج قبل أيام من حلول رمضان 2018، من أجل ذلك لابد من تقديم موعد بثه”.

وعرف الموسم الماضي من البرنامج تتويج “كوبل” طانطان، ويتعلق الأمر بنسرين ومنعم، اللذين أحرزا لقب “لالة العروسة” في نسخته الـ11، وذلك بعد فوزهما في البرايم النهائي الأخير على ممثلي طنجة منال وصهيب، وحصلا على أعلى نقطة من خلال المسابقات التي شاركا فيها.

وتمكن البرايم النهائي من البرنامج من حصد أكثر من 7 ملايين مشاهد، وذلك حسب أرقام مؤسسة “ماروك ميتري”، إذ نال “لالة العروسة” نسبة 70 في المائة من حصص المشاهدة.

إيمان رضيف

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