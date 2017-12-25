“خفيف ظريف”

يكتشف القارئ، من خلال هذه السلسلة من الحلقات، جانبا آخر من شخصيات فنانين وإعلاميين ومشاهير، يخضعون لمجموعة من الأسئلة البسيطة الخفيفة، لكنها تكشف جوانب خفية من شخصياتهم… بماذا يحلمون؟ ماذا يحبون؟ ما هي هواياتهم؟ ما هي حكمتهم في الحياة؟ والعديد من الأسئلة الأخرى، التي لم نرد أن نخضعها للتحليل النفسي من قبل متخصص، تاركين للقارئ مهمة النبش في أعماق أجوبتهم، لملامسة «حقيقتهم». قراءة ممتعة.

شهرزاد: كنت نبغي نكون شيخة

> ما هو أهم شيء يميز طباعك وشخصيتك؟

> العفوية. بعض المقربين مني يقولون إن عفويتي زائدة عن اللزوم إلى درجة “كانبان بهلة”. ولكن “أنا اللي فقلبي على لساني”.

> ما هي أهم صفة تحبينها في المرأة؟

> البساطة. لأنها “كا ترجعها” أنيقة وراقية.

> ما هي أهم صفة تحبينها في الرجل؟

> “اللي كا يبغيو العيالات كاملين”. “غير هو الرجالة ديال بصح ما بقاوش بزاف”.

> ما هي أهم صفة تحبينها في أصدقائك؟

> الوفاء طبعا.

> أين تقضي وقت فراغك؟

> ليس لدي في الواقع وقت فراغ. لكن حين يتوفر لي أحيانا أحاول أن أقضيه مع عائلتي “حيت ما كا نشوفهاش بزاف”.

> ما هو حلمك؟

> لدي العديد من الأحلام. “عمرني نحبس من الحلم حتى نموت”.

> ما الذي تخشينه في حياتك؟

> أن تصاب والدتي أو والدي بمرض، أو يقع مكروه لأشقائي وشقيقاتي، خاصة أن كل واحد فينا في بلد.

> في أي مدينة تحبين أن تعيشي؟

> ترعرعت في تارودانت، لكني عشت في البيضاء التي تربطني بها علاقة قوية. إنها مدينة جميلة ولديها خصوصيتها وأحب أن أظل أعيش فيها.

> ما هي الألوان التي تحبينها؟

> جميع الألوان الفاتحة والمانحة للحيوية، لأن شخصيتي محبة للحياة. لا أحب الألوان الغامقة.

> من هو فنانك المفضل؟

> أحب جميع الفنانين المحترمين والمبدعين الذين يحبون فنهم ويحترمونه كما يحترمون جمهورهم. وإذا كان لا بد من ذكر اسم معين، سأقول لك الممثل الأمريكي دانزل واشنطن.

> ما هو فيلمك المفضل؟

> أحب الأفلام التي تكون نهايتها سعيدة ويتزوج فيها البطل بالبطلة. هناك العديد من الأفلام التي أحبها من بينها فيلم “لاموم”، عن قصة حياة الأسطورة إديث بياف، والذي لعبت بطولته الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار نالت عن دورها جائزة “أوسكار”. أحب أيضا فيلم “ليزانتوشابل”، من بطولة عمر سي.

> ما هي الأغنية التي تطربك؟

> حسب الفترة والمزاج. حاليا، أغنيتي المفضلة هي “يا يما” ل”لالجيرينو”.

> ما هو كتابك المفضل؟

> أحب جميع أعمال الكاتب النمساوي ستيفن زفيك.

> من هو شاعرك المفضل؟

> جبران خليل جبران وبودلير. أجدهما متشابهين من حيث حساسية الكلمة.

> ما هو طبقك المفضل؟

> “الرفيسة” و”البايلا”.

> ما هو الشيء الذي تكرهينه بشدة؟

> “التنونيخ” و”شي واحد مستوه”. “كا نمشي ب800 فالساعة. وكا نبغي بنادم يمشي معايا فنفس السرعة”.

> ما هي الشخصية التاريخية التي تعجبك؟

> مارتن لوثر كينغ.

> ما هي المهنة التي كنت تحبين أن تمارسيها؟

> لم أحلم يوما بشيء مثلما حلمت بعالم الإذاعة والتلفزيون. في حياة أخرى ربما، كنت أحب أن أكون “شيخة”. تعجبني قوة الشخصية التي تتميز بها. “كا تجيني مرا وقادة”، كما أن “الشيخات” لديهن التزام تجاه محيطهن، ولا يمكن أن يخنه أبدا. كنت دائما مبهورة ب”الشيخة”.

> ما هو الخطأ الذي لا يمكنك أن تغفريه لإنسان؟

> الغدر والخيانة.

> ما هي حكمتك في الحياة؟

> “كون سبع وكولني”.

نورا الفواري

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