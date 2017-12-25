مديرية الضرائب تلاحق غوغل وفيسبوك

لجنة مشتركة بين إدارة الضرائب ومكتب الصرف لتعقب معاملاتهما المالية بالمغرب وتحصيل ضرائب بالملايير

أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة مراجعة ضريبية واسعة، لتصحيح الوضعية الجبائية لعملاقي الأنترنت في المغرب، يتعلق الأمر بمحرك البحث «غوغل» وموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اللذين حصلا الملايير من الأرباح عن عائدات خدمات الإشهار الرقمي المقدمة لمعلنين في المملكة، دون أداء واجبات ضريبية عليها، إذ تم إحداث لجنة مشتركة بين إدارة الضرائب ومكتب الصرف، ستبدأ اجتماعاتها بحلول الشهر المقبل، وستعمل على تتبع المعاملات المالية والتجارية للفاعلين.

وأفاد مصدر مهني، أن اللجنة المشتركة الجديدة ستتعقب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، تغادر المغرب إلى الخارج يوميا، دون تحصيل عائدات جبائية عنها، إذ يستقبل «غوغل» و»فيسبوك» تحويلات مالية مهمة دون ترخيص مسبق من قبل مكتب الصرف، موضحا أنه في ظل غياب إحصائيات حول حجم أنشطة الفاعلين في سوق الإعلانات الرقمية، تفيد المؤشرات الأولية سيطرتهما على حصة تصل إلى 70 % من هذه السوق، برقم معاملات يصل إلى 30 مليار سنتيم.

وكشف المصدر في اتصال مع «الصباح»، عن رصد مراقبي إدارة الضرائب ومكتب الصرف في تقارير خاصة، ارتفاع قيمة الأرباح المحصلة من قبل «غوغل» و»فيسبوك» بالمغرب، وتنوع صور تهربهما الضريبي، موضحا أنهما لا يمنحان عمولات لوكالات الإعلانات، إذ يتعاملان مباشرة مع المعلنين، مؤكدا أن حجم هذا النوع من المعاملات تصل قيمته إلى 60 مليار سنتيم سنويا، علما أن سوق الإعلانات الرقمية يسجل نموا سنويا مهما بنسبة 8 %.

ونبه المصدر ذاته، إلى تعقب التقارير تزايد حصص الفاعلين المشار إليهما في سوق الإعلانات الرقمية، ذلك أن «غوغل» وفرعه «يوتيوب» يوفران خدمة أفضل في السوق، بالنظر إلى قاعدة البيانات التي يمتلكانها حول المستهلكين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى «فيسبوك»، الذي يتوفر على 13 مليون مستخدم، ويتيح دقة في استهداف عينات معينة من زبناء المنتوجات والخدمات التجارية، مشددا على أن عملاقي الأنترنت لا يتوفران على تمثيلية مادية أو موظف في المغرب.

وأكد المصدر أن المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف سيلجآن إلى الاتفاقيات الضريبية والقانون الدولي، لغاية تحصيل المتأخرات الجبائية المستحقة على «غوغل» و»فيسبوك»، موضحا أنهما حققا أرباحا مهمة في المملكة، دون أن ينفقا دولارا واحدا في شكل مشاريع للمسؤولية الاجتماعية، أو دعم للنسيج الجمعوي، بخلاف ما يقع في دول غربية، حيث ينشطان ضمن مراقبة ضريبية مشددة.

وبهذا الخصوص، تعرض «غوغل» لمجموعة من المراجعات الضريبية في دول أوربا خلال السنة الجارية، أجبرته على أداء 306 ملايين أورو للمصالح الجبائية الإيطالية، وكذا 171 مليون أورو لفائدة سلطات المملكة المتحدة خلال السنة الماضي، فيما خسرت فرنسا دعوى قضائية ضده، بصفتها عضوا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، التي تلزم المقاولات بأداء واجباتها الضريبية في البلد الذي تستفيد فيه من «مؤسسة مستقرة»، يتعلق الأمر بحكم صادر عن محكمة إدارية فرنسية، قضى بعدم قانونية مراجعة ضريبية بقيمة مليار و115 مليون أورو.

بدر الدين عتيقي

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