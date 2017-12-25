اليسار ينقل عقوبة الإعدام إلى البرلمان

قررت فدرالية اليسار الديمقراطي إعادة ملف عقوبة الإعدام إلى الواجهة من خلال فتح النقاش حولها داخل البرلمان.

وقدم نائبا الفدرالية مقترح قانون خلال الأسبوع الجاري على مكتب مجلس النواب، في انتظار برمجته على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهو المقترح الذي يتزامن مع اعتماد الحكومة للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال عمر بلافريج، نائب الفدرالية بالرباط إن طرح المقترح نابع من الهوية اليسارية والفكر الديمقراطي الذي يتشبع به، والذي يعتبر أن عقوبة الإعدام غير إنسانية، ولا تساير التطورات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح بلافريج في حديث مع «الصباح» أن مقترح القانون يهدف إلى التفاعل مع النقاش الصحي الذي يشهده المغرب في مجال حقوق الإنسان، ومن واجبه باعتباره برلمانيا المساهمة في التشريع، وعدم انتظار مشاريع الحكومة، خاصة في القضايا التي ما زالت تثير الخلاف داخل المجتمع.

وبخصوص السياق الوطني، أوضح بلافريج أن المقترح يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، وضمنها الحق في الحياة، انسجاما مع توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب منذ 93. ودعا نائبا الفدرالية إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى بديلة سالبة للحرية، ومراجعة مقتضيات القانون الجنائي وقانون زجر الجرائم الماسة بصحة الأمة، قانون العدل العسكري، بنسخ كل المقتضيات القانونية المتعلقة بعقوبة الإعدام، ومنع تنفيذ العقوبة على أي شخص.

كما طالب المقترح بحظر إبعاد أي شخص من المغرب إلى بلد قد يحكم بعقوبة الإعدام، والارتقاء بالمنظومة القانونية لتتجاوب مع متطلبات العدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

برحو بوزياني

تعليقات