قضاة جطو يطاردون شبح البجيوي

افتحاص 1685 حسابا وإحالة 133 شخصا على القضاء

طاردت وزارة الداخلية، شبح عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي، المقال الذي عبر عن استيائه من هذا القرار المفاجئ، وسانده رجال السلطة الذين أعفوا من مهامهم، من خلال الرفع من شأن عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين يفضحون الاختلالات الحاصلة في المشاريع التنموية، ويحددون المسؤوليات في التقصير الحاصل في الانجاز.

وكشف محمد الرويشق، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، أن المجلس بت إلى حدود الآن، في 1685 حسابا وأصدر تأديبا في 56 قضية تتعلق بالميزانية والشؤون المالية همت أزيد من 133 شخصا متابعا قضائيا، مضيفا خلال تقديمه لحصيلة المجلس في ندوة تأطيرية مع رؤساء الجماعات الترابية بالجهة، أول أمس( الخميس) أن المجلس قام بمراقبة استخدام الأموال العمومية في حق جمعيتين، وأصدر 94 رأيا بخصوص مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، كما قام ب 100 مهمة متعلقة بمراقبة التدبير.

وبخصوص الاختصاصات القضائية للمجلس، المرتبطة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أبرز الرويشق أن عدد الأحكام الصادرة عن المجلس بلغت 97 حكما، فيما وصل عدد القضايا والملفات الرائجة حتى حدود الشهر الجاري، إلى 16 قضية يتابع في إطارها 38 شخصا.

وسجل الرويشق، أن مهمة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش-آسفي، هي تتبع التوصيات الصادرة عنه والمتعلقة بمختلف مهمات مراقبة التسيير، إذ تفوق درجة تنفيذ التوصيات في جميع الحالات نسبة 70 في المائة.

من جهته، أكد محمد صبري، والي جهة مراكش-آسفي بالنيابة أن التدبير المحلي بالمغرب عرف تطورا مستمرا وشهد إصلاحات عدة كان الهدف الأساسي منها النهوض بدور الجماعات الترابية وجعلها شريكا رئيسيا في عجلة التنمية الوطنية، مضيفا أن هذا التطور رافقه تحول عميق في دور مجالس الجماعات الترابية.

وقال صبري إن وزارة الداخلية تتولى مهامها الرقابية على المالية المحلية عامة وعلى تنفيذ الميزانيات خصوصا، وذلك من خلال المفتشية العامة للإدارة االترابية، في حين تمارس وزارة المالية سلطتها الرقابية على مالية الجماعات الترابية من خلال المفتشية العامة للمالية، مبرزا أن الآليات الديمقراطية التشاركية التي نصت عليها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تلعب دورا مهما وفعالا في مجال الرقابة على أعمال هذه الوحدات الترابية.

ووضع رؤساء الجماعات والبلديات، أيديهم على قلوبهم، خوفا من أن تطولهم المساءلة القضائية، إذ استدعي العربي بلقايد، عمدة مراكش على عجل إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط، لمساءلته عن سير أشغال البرنامج التنموي « مراكش الحاضرة المتجددة»، الذي يعرف تعثرا خاصة بالمدينة العتيقة، إذ يتحمل بلقايد ، رفقة البجيوي والي الجهة المقال، وأحمد اخشيشن، رئيس الجهة، مسؤولية التأخر في الإنجاز، كل حسب مسؤوليته.

أحمد الأرقام

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