سفارة السعودية ترحب بإدانة إيران

رحب المكتب الإعلامي السعودي بالسفارة بالرباط بتقرير الأمم المتحدة، الذي أكد أن تدخلات إيران العدائية ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية بقدرات صاروخية متقدمة وخطيرة، تهدد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودوّل المنطقة.

وأشاد المكتب في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه بالموقف الأمريكي الذي أعلنت عنه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن، وإدانتها لنشاطات إيران العدائية في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية بما فيها حزب الله وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وجددت سفارة السعودية بالرباط إدانتها للنظام الإيراني لدعمه لميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة له في ممارستها العدوانية والإرهابية وانقلابهم على الشرعية، وتدميرهم لمؤسسات الدولة، وقمعهم الوحشي للشعب اليمني الشقيق، ونهبهم لمقدرات الشعب اليمني بما فيها المساعدات الإنسانية، واستيلائهم على الواردات النفطية لاستخدامها في دعم وتمويل حملتهم الإرهابية، وتهديدهم لأمن الممرات البحرية، ومهاجمتهم أراضي المملكة وإطلاق الصواريخ الباليستية علي بيت الله الحرام في تحد صارخ، وذلك بدعم من إيران ،الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لقراري مجلس الأمن 2216، و2231، مما تسبب في تعطيل العملية السياسية وإطالة امد الأزمة في اليمن.

ونوه المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية بالرباط بأن النظام الإيراني لا يراعى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأعراف الدولية، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 1959، و1701، المعنيان بمنع تسليح أي ميليشيات خارج نطاق الدولة في لبنان بالإضافة لقراري مجلس الأمن 2216، 2231.

وطالب المكتب المجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أعلاه ،ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية، معيد التاكيد على ضرورة تشديد آلية التحقق والتفتيش، للحيلولة دون استمرار عمليات التهريب، كما تؤكد المملكة التزامها بدعم جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، الهادفة إلي إيجاد حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، ودعم جميع عمليات الإغاثة والعمليات الإنسانية الهادفة إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

ياسين قُطيب

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