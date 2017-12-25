تفكيك عصابة إجرامية تروج المخدرات بمراكش

تمكنت العناصر الأمنية بمراكش، أمس الأحد، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا .

وحسب بلاغ للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فإنه على إثر الأبحاث والتحريات الميدانية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم رصد إحدى أفراد العصابة متلبسة بحيازة قطعة من مخدر الشيرا، حيث تم إخضاع مقر إقامتها للبحث والتفتيش، لتعترف بعد إجراء البحث الأولي بانتمائها إلى عصابة تنشط في ترويج المخدرات بجميع أشكالها، يتزعمها زوجها من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال .

وأشار المصدر نفسه، الى أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من إيقاف زوجها بمعية ثلاث شركاء آخرين، من بينهم شقيقه وفتاة، حيث أسفرت هذه العملية عن حجز 10 غرامات من مخدر الكوكايين، 689 قرص مهلوس من نوع إكستازي، قطعة من مخدر الشيرا معدة للبيع، سكين متوسط الحجم، ومبلغ مالي قدره 5200 درهم متحصل عليه من بيع المخدرات .

وأفاد المصدر ذاته، أنه تم إخضاع الموقوفين الخمسة لتدابير الحراسة النظرية قصد استكمال البحث إلى حين تقديمهم أمام أنظار العدالة، فيما سيظل البحث جاريا حول أشخاص آخرين يحتمل ضلوعهم في سياق نفس الفعل الجرمي .

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