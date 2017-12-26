مدارس آيلة للسقوط تقلق الحكومة

قنابل موقوتة تهدد آلاف التلاميذ والأساتذة والأطر والأمطار الأخيرة زادت من هشاشتها

نبهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي مسؤوليها في مختلف الأكاديميات والمندوبيات إلى وضعية المؤسسات التعليمية واحتمالات وقوع كوارث بعدد منها، بسبب التقلبات الجوية وموجة الأمطار وما تحمله من مخاطر على التلاميذ والأساتذة والأطر الإدارية.

وكلف الكاتب العام للوزارة مديري الأكاديميات، في مذكرة تحمل رقم 17/137 صادرة في 15 دجنبر الماضي، بالتتبع والمراقبة الدائمين للحالة المادية للبنايات والمنشآت المدرسية، واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة وضعها.

وأشارت المذكرة إلى المخاطر التي يمكن أن تترتب عن سوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية وأثر ذلك على الحجرات الدراسية والمرافق التربوية والإدارية والمرافق الصحية والساحات والأسوار والمداخل والمرافق الداخلية والمطاعم المدرسية في عدد من الجهات، خصوصا بالمناطق النائية المعرضة أكثر إلى هذه التقلبات، ناهيك عن البنايات الموجودة داخل أنسجة عمرانية عتيقة.

وألحت المذكرة الوزارية على ضرورة إجراء جرد شامل وعلى نحو مستعجل لمختلف البنايات والمنشآت المدرسية التي من شأنها المساس بسلامة مرتفقي المؤسسات التعليمية والعاملين بها، ومن بين ذلك البنايات المهترئة أو التي في وضعية متدهورة، أو التي لحقت بها أضرار جسيمة، بسبب عيب في البناء، أو حادث عرضي، أو جراء سوء الأحوال الجوية.

وأدرجت الوزارة هذه البنايات ضمن الحالات الاستعجالية التي لا يمكن برمجتها ضمن أشغال الصيانة والتأهيل والإصلاح والترميم التي تجرى بشكل اعتيادي، أو التي ينبغي التخلص منها نهائيا لعدم قابليتها للإصلاح، وذلك وفقا للمذكرة رقم17/277 والرسالة رقم 17-485 الموجهة إلى مسؤولي الوزارة في الجهات.

وقالت المذكرة إن هذه البنايات “غير الصالحة” أضحت تشكل خطرا محدقا ومؤكدا على مستعملي المؤسسة التعليمية، كما تندرج ضمنها أيضا المرافق التي لم تعد الحاجة قائمة إليها، أو ينبغي التخلص منها اعتبارا لهاجس السلامة.

وطالبت الوزارة المديرين الجهويين باتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية من أجل معالجة الحالات التي تم جردها من خلال مباشرة مسطرة التخلص منها وهدمها وفق المقتضيات القانونية والإدارية الجاري بها العمل، وبتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة بإدارة أملاك الدولة.

وألحت الوزارة على ضرورة وضع الآليات اللازمة من أجل التتبع الدائم لوضعية البنايات المدرسية جهويا، وإقليميا وعلى مستوى المؤسسات نفسها، مع الحرص على ديمومة صيانة البنايات القائمة وتفعيل الصيانة الوقائية ومعالجة كل الأضرار التي تلحق بالبنايات فور وقوعها، تحسبا لتفاقمها.

وأصدرت الوزارة توجيهات صارمة بعد استعمال البنايات والمرافق، التي تم التأكد من أنها تشكل خطرا داهما على الأفراد والممتلكات واتخاذ التدابير الضرورية في حال ملاحظة أي أضرار لاحقة بهذه البنايات.

يوسف الساكت

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