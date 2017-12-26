بيت خاص بالسجين المثالي

في سابقة من نوعها في المؤسسات السجنية الوطنية، دشنت قاعة الزيارة العائلية الخاصة بنزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء، صباح الأربعاء الماضي، بحضور مسؤولين عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفعاليات المجتمع المدني، وعلى رأسها الحقوقي والشاعر صلاح الوديع.

وتضم القاعة فضاء مخصصا للعب الأطفال، بالإضافة إلى طاولة الأكل التي يجتمع عليها النزيل مع عائلته، كما تضم صالونا للجلوس وتبادل الحديث مع النزيل من أجل مساعدته على تسهيل إعادة إدماجه داخل العائلة والمجتمع بعد انقضاء مدة تأديبه.

وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها إلى تشجيع النزلاء القاصرين على تحسين سلوكهم، والحفاظ على روابطهم الأسرية، بغية تسهيل إعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم، وسيستفيد من هذا الامتياز ستة نزلاء يوميا على امتداد خمسة أيام في الأسبوع، بشرط أن يكون المستفيد يتمتع بالسلوك الحسن، وأن يكون منخرطا في البرامج التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة. وبالنسبة إلى المأكولات والمشروبات المسموح بها خلال الزيارة، فإن إدارة المؤسسة حددتها في الخضر والفواكه والخبز وعلب العصير والشوكلاطة والكعك والزيتون.

وتشير قواعد تنظيم الزيارة التي وضعتها المؤسسة إلى أنه لا يسمح في كل زيارة أسرية لأكثر من أربعة أشخاص ولوج القاعة، وذلك لمدة ساعتين، كما تنص على الحفاظ على تجهيزاتها، إذ في حال إتلافها فإن الأعباء تقع على عاتق أسرة النزيل، كما تشير إلى أن المؤسسة هي من تحدد نوعية المقتنيات التي يحق للأسر شراؤها من مقتصدية المؤسسة.

وتقول المادة الأولى من القانون الداخلي للقاعة، إن الزيارة الأسرية تدخل في نطاق التدابير التشجيعية التي يكافئ بها مدير المؤسسة الأحدات المدانين الذين أبانوا عن حسن السلوك، ويشير القانون الداخلي للقاعة أيضا أنها فضاء مراقب إلكترونيا، كما أن المستفيدين لا يجب أن يتعدى عمرهم 18 سنة، فيما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة فإن استفادتهم مسنودة لنظر المندوب العام للإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتنص المادة السادسة من القانون الداخلي، أنه من أجل الاستفادة من امتياز قاعة الزيارة الأسرية، فإنه يتعين تفتيش الزوار والنزيل من قبل شرطي متخصص قبل ولوج القاعة وعند الخروج منها. وتنص المادة السابعة على أن الزيارة يمكن أن تلغى بسبب رفض النزيل أو أحد الزوار الخضوع إلى التفتيش، وفي حال ضبط أي شيء يخالف القانون الداخلي للقاعة. كما أنه تتم إحالة الزوار على المصالح المختصة إذا أسفرت عملية التفتيش عن حيازة أحدهم لبعض الممنوعات التي تجرمها أحكام القانون، بالإضافة إلى أنه يمنع على النزيل تسلم النقود أو الرسائل خلال الزيارة.

ويستفيد من الزيارة النزلاء الذين أبانوا عن حسن سلوك مع زملائهم داخل الزنزانة، ومع حراس السجن والمشرفين عليهم، وكذا المستفيدين من برامج محو الأمية وبرامج التعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى المواظبين على الأنشطة الثقافية والرياضية داخل محيط المؤسسة.

عصام الناصيري

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