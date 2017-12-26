العثماني فوق ألغام الكتائب … مـن الزعامـة إلـى المؤسسـات

الكنبوري: المؤتمر الثامن طوى مرحلة بنكيران والعثماني يطلق الحوار الوطني

نجح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام الجديد للعدالة والتنمية، في هزم تيار عبد الإله بنكيران، في منافسة قوية، وتبار ديمقراطي، بين الطرفين، ولو بفارق محدود، يبين أن المرحلة المقبلة لن تكون بالأمر الهين على فريق العثماني الذي سيواجه تيارا واسعا داخل الحزب، من أنصار بنكيران، والذين سيسعون إلى ممارسة الضغط من الداخل، على رفاق العثماني.

ويرى المتتبعون أن العثماني بشخصيته الهادئة وروح التوافق التي تميز رؤيته، ساهمتا في كسب المعركة رغم حدة التنافس، واستمالة عدد من أنصار بنكيران إلى جانبه، وتفكيك الجبهة الملتفة حول زعيم الحزب السابق.

وشرع العثماني مباشرة بعد انتخابه أمينا عاما وتشكيل فريقه في الأمانة العامة في عقد لقاءات ركزت على ترتيب البيت الداخلي.

واتخذت الأمانة العامة مباشرة بعد المؤتمر عددا من القرارات المتعلقة بتدقيق ورقة توجهات المرحلة المقبلة، وتكليف لجنة بإعداد مشروع منهجية لتدبير الحوار الوطني، وتعزيز التواصل الداخلي والتأطير الخارجي.

وقررت الأمانة العامة الجديدة، والتي ضمت وجوها جديدة إلى جانب الصقور السابقين ومن إخوان بنكيران، مواصلة دارسة عدد من القضايا التنظيمية ذات الصلة بالإعداد لدورة المجلس الوطني المقبلة، وعقد المؤتمرات المجالية.

كما تنكب القيادة الجديدة على مراجعة اللائحة الداخلية للأمانة العامة، ويسعى العثماني إلى تجاوز منطق التقاطب والاصطفاف الذي خلفه المؤتمر، والعمل بنفس مستقبلي، لحشد كفاءات وطاقات الحزب بغناها وتنوعها من أجل مواصلة البناء، وتفعيل توجهات المرحلة المقبلة كما أقرها المؤتمر.

وبرأي إدريس الكنبوري الباحث في الحركات الإسلامية، فإن الحزب، بعد مؤتمره الوطني الأخير، حقق نوعا من توحيد الصفوف وراء العثماني، بعد أن كان مهددا بالانشقاق، بسبب التقاطب الحاد الذي أثارته قضية التمديد لولاية ثالثة لبنكيران.

وأوضح الكنبوري في حديث مع “الصباح” أن هذه الوحدة لا تعني أن الخلافات اختفت، وجرى تجاوزها، بل هي مستمرة ولو بشكل متستر، داخل الأجهزة الحزبية، والدليل على ذلك، يقول الكنبوري، هو قرار العثماني فتح حوار وطني، وتكليف لجنة لإدارته خلال المرحلة المقبلة، في إطار صيرورة تنظيمية وسياسية تتوخى عادة ترتيب البيت الداخلي، وطي مرحلة بنكيران بكل ما تحمله من بصمات على أداء الحزب وخطابه.

إن حزب العدالة والتنمية، يقول الكنبوري، يمر اليوم من مرحلة الانتقال إلى ما يمكن تسميته مأسسة الديمقراطية الداخلية، لأن تجربة بنكيران، رغم مظهرها الديمقراطي، كانت تتميز بهيمنة الطابع الشخصي لبنكيران إلى درجة كان من الصعب التمييز بين مواقف الزعيم، والتدبير الديمقراطي للحزب الذي يفترض العودة إلى المؤسسات.

وبخلاف المرحلة الأولى التي اتسمت بالوصاية الأبوية لعبد الكريم الخطيب على الحزب، ولمرحلة التماهي بين بنكيران والحزب في المرحلة الثانية، فإن المرحلة الحالية، بعد وصول العثماني إلى الأمانة العامة، ستتسم بما يمكن تسميته “التدبير الديمقراطي” لشؤون الحزب، من خلال الاحتكام إلى المؤسسات، وهو الأمر الذي سيتطلب الاتفاق على قواعد اللعبة، لتدبير الخلافات الداخلية، وتنظيم العلاقة بين الآراء المختلفة، حتى لا نقول “التيارات”، والانتقال إلى مرحلة “العقلنة التنظيمية”.

وبالنظر إلى شخصية سعد الدين العثماني، ومواقفه المعتدلة، فإن الحزب مرشح لأن يدخل مرحلة جديدة، بعد زوال شبح الشخصنة الذي ميز مرحلة بنكيران، والدخول إلى مرحلة إرساء قواعد جديدة للعبة، تحت شعار الحوار الوطني، إدراكا من القيادة الجديدة للتحديات الكبرى التي ورثها الحزب، من بنكيران، والتي أدخلته في أزمة تقاطب حادة.

ونجح المؤتمر الوطني الثامن في تجاوز مرحلة الازدواجية، التي طبعت الحزب لأشهر منذ إقالة بنكيران من رئاسة الحكومة، وتعيين العثماني خلفا له، حيث أصبح الأخير رئيسا للحكومة، فيما ظل بنكيران يقود الحزب، وهو ما أثار حينئذ خوفا كبيرا من تكبيل العثماني، وفرض الوصاية عليه من قبل صقور الحزب المساندين لبنكيران.

وبخصوص مستقبل الحزب، أوضح الباحث في الحركات الإسلامية أن ما سمي الحوار الوطني الذي ستشرف عليه الأمانة العامة للحزب سيفضي ليس فقط إلى ترتيب البيت الداخلي، بل أيضا إلى طي مرحلة بنكيران، وتجاوز الخطاب السياسي الذي ظل يروج له بنكيران، والمتسم بالهجوم على مختلف التيارات السياسية المعارضة له، خاصة الأصالة والمعاصرة. ويبقى السؤال حول طبيعة الخطاب السياسي الذي سيسم مرحلة العثماني، في ظل تغير معطيات الخريطة السياسية، ومدى قدرته على الانفتاح على مختلف القوى السياسية، بما فيها المعارضة، خارج لغة الإثارة التي كانت تميز خرجات بنكيران.

العثماني يمثل خط الوسط

يرى الكنبوري أن العثماني يمثل الخط الوسطي داخل الحزب، بين التوجه الذي كان يقوده بنكيران، والذي يمثل، عكس الصورة التي أعطيت له بعد إقالته، توجه التنازل أو الانبطاح لخيارات الدولة، وبين توجه ما يسمى الصقور بقيادة المصطفى الرميد.

وأكد الكنبوري أن ما يميز أداء العدالة والتنمية هو تبادل الأدوار بين رموزه، والانتقال بين معسكر الصقور” و”الحمائم”، حسب الظرفية السياسية، وطبيعة التموقع داخل الحزب والحكومة.

وإذا كان تيار بنكيران اليوم يفتقد إلى شرعية الغطاء السياسي، وغياب شخصية كاريزمية في مستوى الزعيم السابق، توفر الحماية لأتباعه، أمام قوة تيار العثماني، الذي تقوى من خلال الاستوزار، فإن هذه الوضعية تفرض على بنكيران وإخوانه التوافق مع العثماني، حفاظا على المكتسبات والامتيازات التي ورثوها عن المرحلة السابقة، لأن “حجم المكاسب ينتصر على قوة المبادئ لدى رفاق “بيجيدي”.

برحو بوزياني

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