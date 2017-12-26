العثماني فوق ألغام الكتائب … الوفاء للخط التصحيحي

لم يبادر سعد الدين العثماني إلى اتخاذ قرارات من شأنها أن تشكل منعطفا في مسار العدالة وبالتالي تعريض الحزب لخطر منزلقات مرحلة تغيير القيادة، إذ ظلت الأمانة العامة للعدالة والتنمية تشدد على أن الحزب سيبقى وفيا لمسار مواصلة الخط التصحيحي سواء في شؤونه الداخلية أو في مواجهة الدولة.

وأكد العثماني، الأمين العام الجديد لـ “بيجيدي” أن الحزب سيبقى وفيا لخطه المبني على مواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى استكمال البناء الديمقراطي، وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات والعناية بالفئات الهشة.

وحذر العثماني، في كلمته الافتتاحية للقاء الأمانة العامة المنعقد بحر الأسبوع الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، من سيل الأخبار الملفقة التي تروج عن الحزب، وعن الحكومة، وضرورة التثبت منها قبل ترويجها، مؤكدا أن الكثير من الأخبار والتصريحات التي تنسب إليه ولبعض قيادات الحزب إما لا أساس لها وإما محرّفة ومشوّهة.

ونوه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حسب بلاغ للأمانة العامة باعتماد مجلس الحكومة للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبالمقاربة التشاركية التي اعتمدت في إعدادها، “مما يجعل منها إضافة مهمة في مسار بناء الصرح الحقوقي الوطني، ومكسبا يضاف إلى المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال”، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على حسن تنفيذها، ومواصلة تفعيل التزام المغرب بمقتضيات دولة الحق والقانون، وتجاوز جوانب النقص في هذا المجال.

وأبرز البلاغ، أن الأمانة العامة نوهت بـ”الأداء المتميز” لعمل الفريقين البرلمانيين “من حيث المواظبة والمساهمة في اللجان، وفي العمل الرقابي والتشريعي، خاصة خلال مناقشة مشروع قانون المالية ومشاركتهما الفاعلة في أجهزة المجلسين”، مؤكدة على أهمية تعزيز التنسيق بين فرق الأغلبية البرلمانية، بما يمكنها من القيام بدورها في مجال تسريع وتيرة العمل التشريعي.

وأشار البلاغ، إلى أن الأمانة العامة استمعت لتقرير حول خلاصات الاجتماع الأول للإدارة العامة للحزب بعد انعقاد المؤتمر الوطني، والتي “انصبت أشغالها حول تقييم أدائها خلال المرحلة السابقة وتدارس منهجية عملها في المستقبل، وتقرر إعداد تقرير في الموضوع يعرض على الأمانة العامة” .

واعتمدت الأمانة العامة، يقول المصدر ذاته، الخطوط العريضة للبرنامج الزمني والمتعلق بالاستحقاقات التنظيمية للمرحلة المقبلة خاصة ما يخص الهيآت المجالية والهيآت الموازية للحزب وكذا الإعداد للدورة المقبلة للمجلس الوطني، على أن تعرض المشاريع والبرمجة الزمنية في اجتماع اللجنة الوطنية الذي تقرر عقده السبت والأحد 06 و07 يناير المقبل.

ياسين قُطيب

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