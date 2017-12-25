الوزير الأول الجزائري: نعاني صعوبات مالية جدية

أكد الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، نهاية الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة، أن بلاده تواجه حاليا صعوبات مالية جدية، جراء انهيار عائدات المحروقات.

وأوضح أويحيى، خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة- منظمات أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، أن “هذه الصعوبات تتجسد في العجز الكبير المسجل في الميزانية، ولكن أيضا في العجز الهام في ميزان المدفوعات، مقرونا بانخفاض يدعو للانشغال في احتياطاتنا للصرف “.

كما أكد أن هذا اللقاء له “بعد خاص”، نظرا للصعوبات المالية التي يواجهها البلد، مذكرا، في هذا السياق، بالإجراءات التي تم اتخادها لمواجهة هذا الوضع، من قبيل مراجعة قانون النقد والقروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر، وإلى “اختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية”.

وكان أويحيى أكد، الخميس الماضي، ان احتياطي بلاده من الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نونبر 2017.

وقال، خلال تدشينه الدورة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري، “لما كنا نتوفر على 174 مليار دولار (من احتياطات الصرف) كانت الجزائر تستورد 500 ألف سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير دولار، لكننا لا نتوفر اليوم الا على 98 مليار دولار في شهر نونبر”.

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