اعتقال أم عازبة قتلت رضيعتها

أحالت الضابطة القضائية، الاثنين الماضي، أما عازبة قتلت مولودتها، على النيابة العامة بالمحكمة الاستئنافية بأكادير.

واعتقلت مصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها السبت الماضي، أما عازبة من مواليد 1995 قتلت مولودتها الحديثة الولادة. وأفادت مصادر أن المتهمة وضعت مولودة خارج مؤسسة الزواج، قبل أن تقرر قتلها للتخلص منها. وذكرت المصادر ذاتها أن أم المتهمة كانت تتابع أطوار حملها وحالتها الصحية، كما حضرت عملية الولادة، قبل أن تفاجأ بها تقتل رضيعتها.

وأوضحت المصادر بأن والدة الأم العازبة تقدمت إلى مصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة، بمجرد ما تأكدت من وفاة المولودة، إذ أبلغت الدرك الملكي بأن ابنتها قتلت مولودتها.

وعلمت”الصباح” أن فرقة من الدرك الملكي انتقلت، إثر ذلك، إلى منزل الأم العازبة الموجودة بدوار”الخربة”من أجل المعاينة والتأكد من الجريمة، وتم الاستماع إليها وإخبار النيابة العامة التي أمرت باعتقالها ووضعها تحت الحراسة النظرية.

وخضعت الأم العازبة المعتقلة بالمركز الترابي للدرك الملكي إلى تحقيق معمق في إطار تدبير الحراسة النظرية، وذلك لمعرفة تفاصيل الجريمة وحيثياتها، والتعرف على هوية الشخص الذي تسبب في حملها. كما جرى التحقيق معها لمعرفة ما إذا كانت تحترف الدعارة، وذلك لتحديد ملابسات القضية.

محمد إبراهمي (أكادير)

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