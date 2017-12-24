انتحار شاب باليوسفية

وضع شاب يتحدر من دوار الغوالم بالجماعة القروية جنان ابيه التابعة لإقليم اليوسفية، حدا لحياته شنقا، نهاية الأسبوع الماضي.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن أفراد من عائلة الهالك، فوجئوا بانتحاره في ظروف غامضة، إذ صعد إلى سطح المنزل وقام بشنق نفسه بحبل، مؤكدين أنه كان يعيش ظروفا عادية ويتميز بصحة جيدة. وفور إخبارها بالحادث انتقلت فرقة من الدرك الملكي بالشماعية رفقة ممثلي السلطة المحلية إلى مكان الحادث، وبعد التنسيق مع النيابة العامة تم نقل جثة الضحية على متن سيارة إسعاف في اتجاه مستودع الأموات البلدي بآسفي، بهدف إخضاعها لتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة. وتابعت المصادر أن الضحية يبلغ من العمر 25 سنة وكان يعيش رفقة أفراد عائلة في منزلهم بالدوار المذكور.

حسن الرفيق (آسفي)

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