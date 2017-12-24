بلاغ جديد لمندوبية السجون بخصوص معتقلي أحداث الحسيمة

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1، يستفيدون من نفس ظروف اعتقال باقي السجناء.

وأوضحت المندوبية في بيان، اليوم الأحد، أن ما نشرته بعض المواقع الالكترونية بخصوص عدم استفادة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 من الماء الساخن، لا أساس له من الصحة، وأن جميع النزلاء يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن مرتين خلال الأسبوع.

وأضافت أنه في ما يتعلق بعملية التفتيش داخل المؤسسة، فهي تتم وفقا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية، عبر إجراء تفتيش منتظم ودقيق لمختلف الأماكن التي يقيم أو يعمل بها المعتقلون. وسجلت أن النزلاء المذكورين يستفيدون، على غرار باقي نزلاء المؤسسة، من الفسحة اليومية لمدة ساعتين مقسمة إلى فترتين، إحداهما صباحية وأخرى مسائية.

واستنكرت إدارة المؤسسة السجنية ترويج مجموعة من الجهات التي تدعي الدفاع عن هؤلاء المعتقلين لمثل هذه الأكاذيب، ومحاولتها توهيم الرأي العام بأن إدارة المؤسسة تتعامل معاملة غير قانونية مع هؤلاء النزلاء، في حين أنها تسعى إلى الضغط على إدارة المؤسسة لاعتبارات لا تمت بصلة إلى ظروف اعتقال هؤلاء.

وأكدت أنها ستبقى حريصة على ضمان حقوق جميع المعتقلين دون تمييز مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

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