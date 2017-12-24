نصف الأمريكيين يرفضون قرار ترامب بخصوص القدس

أظهر استطلاع جديد للرأي العام، أن معظم الأمريكيين (49 في المائة) يعارضون قرار الرئيس دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بينما أيد 36 في المائة فقط هذا القرار.

وأشار هذا الاستطلاع، الذي أجرته قناة “سي.إن.إن” الأمريكية، مؤخرا، إلى انقسام الأمريكيين مناصفة تقريبا بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ أعرب 44 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لهذا القرار مقابل 45 في المائة أكدوا معارضتهم له.

كما كشف هذا الاستطلاع، أن ثلثي الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة يجب ألا تقف إلى جانب أي من طرفي النزاع في الشرق الأوسط .

يذكر أن غالبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أيدت في الجمعية العامة، في وقت سابق، قرارا يقضي بعدم الاعتراف بقرار واشنطن حول القدس.

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