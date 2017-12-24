طقس الأحد … انخفاض مستمر في درجات الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تستمر الأجواء الباردة بالمنطقة الشرقية والمرتفعات والجنوب الشرقي، والهضاب والمناطق الداخلية للبلاد. وسيتكون خلال الليل والصباح صقيع محلي بالمرتفعات وبالهضاب العليا مع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل خلال الليل والصباح .

عدا ذلك، سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بكافة أرجاء المملكة، في حين ستشهد الأقاليم الجنوبية زوابع رملية خفيفة ومحلية. وستهب الرياح أحيانا قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة وشرقية بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي إلى أحيانا متقبلة الاتجاه عموما بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 وصفر درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين صفر و 05 درجات بشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل مناطق كل من اللوكوس والغرب والشاوية، وما بين 05 و 10 درجات بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس و الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 16 و 23 درجة عموما بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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