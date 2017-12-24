طقس الاثنين … استمرار البرد القارس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الإثنين، أن تستمر الأجواء الباردة شمال وداخل البلاد، خصوصا بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية وبالهضاب العليا. وسيتكون صقيع محلي خلال الليل والصباح بالمرتفعات وبالهضاب العليا، مع تمركز بعض السحب والتي سوف تكون كثيفة ابتداءا من الصباح حيث ستعطي الفرصة لنزول أمطار ضعيفة أو زخات مطرية متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي خلال الظهيرة والليلة الموالية.

و ستهم سحب منخفضة خلال الصباح بالقرب من السواحل الشمالية وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية. وعدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب بباقي الجهات الشمالية وصافية بباقي المناطق. وستهب الرياح معتدلة إلى منتظمة نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالواجهة المتوسطية، بينما ستهب جنوبية أو غربية بالسهول المحيطية الشمالية وشمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما بباقي المناطق الأخرى، مع زوابع رملية ستهم محليا الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 وصفر درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين صفر و 05 درجات بشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل مناطق كل من اللوكوس والغرب والشاوية، وما بين 05 و 10 درجات بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس و الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 16 و 23 درجة عموما بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وبباقي السواحل.

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