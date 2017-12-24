أوجار يعدم جمعية الأعمال الاجتماعية

أنهى محمد أوجار، وزير العدل، الجدال الدائر بشأن الوضعية المبهمة لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل التي تم تجميد أنشطتها في 2014، بعد أن حلت محلها المؤسسة المحمدية، بعقد المجلس الإداري لها واتخاذ قرار الحل.

وأعلنت وزارة العدل رسميا عن حل «جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل»، خلال اجتماع المجلس الإداري للجمعية، الذي عقد أول أمس (الأربعاء)، بمقر الوزارة برئاسة محمد أوجار، وزير العدل، ورئيس المجلس الإداري للجمعية، وبحضور أعضاء المجلس الإداري.

وأوضحت وزارة العدل، أنه «خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بمبادرة من وزير العدل، ناقش الحاضرون نقطة فريدة تتعلق بحل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والتي انتهت مهامها بصدور القانون المحدث 39/09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل سنة 2011».

وأفادت مصادر «الصباح» أن الوضع الذي كانت عليه الجمعية أثار العديد من التساؤلات حول الصيغة القانونية التي تم من خلالها تفويت ممتلكاتها ومآل المحاسبة بشأن وضعها المادي الذي كان على مر سنوات موضوع انتقاد عدد من منخرطيها، خاصة أن بعض تقارير المفتشية العامة على امتداد سنوات وقفت على اختلالات كبرى. وأضافت مصادر «الصباح» أنه على مر المرحلة الانتقالية خاصة من الجمعية إلى المؤسسة، كانت العديد من الأصوات تندد بالقرار غير الشرعي لتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية وتحويل ماليتها وممتلكاتها إلى المؤسسة دون أي محاسبة، على اعتبار أن مالية الجمعية كانت لسنوات موضوع اختلالات كبرى بوجود ارتفاع حاد في نفقات تسير الجمعية سنة بعد أخرى رغم كل التحذيرات السابقة في الموضوع.

وبالتزامن مع عقد المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة، وموظفي العدل، أول أمس (الأربعاء)، نظمت النقابة الوطنية للعدل وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للحسابات، وطالبت منه بتحمل مسؤوليته في حماية المال العام خاصة مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وتحميل كامل المسؤولية للجهات التي تحاول العمل على وأد الموروت الاجتماعي لموظفي القطاع، وأكدت النقابة أنها ستعمل على تقديم شكاية في الموضوع إلىة الوكيل العام لمحكمة النقض من أجل فتح تحقيق قضائي في ما أسمته سوء التدبير والتصرف في مالية الجمعية وممتلكاتها منذ التأسيس.

كريمة مصلي

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