الحليمي يكشف انخفاض معدل الشغل

خلصت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، حول مصادر توفير الثروة في المغرب وتوزيعها، قدم المندوب السامي أحمد الحليمي، أول أمس (الأربعاء) محاورها الأساسية، إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.2٪ سنويا بين 2001 و2015، مقابل انخفاض معدل الشغل بشكل متواصل، رغم ارتفاع إنتاجية العمل خلال هذه الفترة بمعدل 2.9 في المائة سنويا، إذ انتقل من نسبة 45.1٪ في 2001 إلى 42.7٪ في 2015.

ارتفاع الانتاجية قابله، يشرح الحليمي الذي تحدث خلال ندوة لتقديم خلاصات الدراسة، تباطؤ نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، سيما بين الفترتين 2001-2008 و2008-2015، إذ انخفض من نسبة 3.6 في المائة سنويا إلى 2.7 في المائة سنويا. وعزا المندوب السامي هذا التباطؤ إلى تراجع معدل الشغل، إذ سجل مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد خلال الفترة الثانية تقدر بنسبة 35.3٪ بدلا من مساهمة إيجابية خلال الفترة الأولى والتي تقدر بنسبة 5.4٪، ليستدرك بالقول إن «التحسن في إنتاجية العمل ساعد على استيعاب تأثير هذا الانخفاض في معدل الشغل».

معطى آخر خلصت إليه دراسة المندوبية يكمن في أن الانخفاض الذي يشهده معدل الشغل لم يكن موحدا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي. ففي الوقت الذي انخفض فيه معدل الشغل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20.1 في المائة خلال 2001 إلى 16.7 في المائة سنة 2015، كما انخفض هذا المعدل في القطاع الصناعي من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة، سجلت أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية تحسنا في معدلات الشغل، وذلك بمرورها من 16.2 في المائة و3 في المائة سنة 2001 إلى 17.3 في المائة و 4 في المائة سنة 2015 على التوالي.

هجر المغلي

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