الأحد 24 ديسمبر 2017
الحليمي يكشف انخفاض معدل الشغل

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1 تعليق

  1. 1

    غيور على البلاد

    لا نعلم ماذا تقدم مؤسستك يا استاذ حليمي، كل مرة تطلع لنا باحصاءات ارتفاع و انخفاض و لا أحد يأخذ بتقاريرك و لا يفعل القرار المناسب جراء احصائيات مؤسستك…
    نرى من الأفضل غلق مثل هذه المؤسسة التي تبقى مجرد شاهد عيان و تصرف رواتب على الفاضي…

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