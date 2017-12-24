تهريب 200 طن من السمك بأكادير

رئيس فدرالية للمهنيين يعطي التفاصيل في تسجيل صوتي ويطالب الوكيل العام بفتح تحقيق

اهتز ميناء أكادير، الثلاثاء الماضي، على فضيحة تهريب أكثر من 198 طنا من سمك «ساركالة»، غادرت البوابة الكبرى، دون تصريح أو وثائق خروج، أو مرور في المزاد العلني، ووصلت إلى سوق توهمو المحلي، وأخرى نقلت إلى أسواق البيضاء ومراكش. وتحقق مندوبية الصيد البحري بالمدينة في الاتهامات المسجلة بالصوت، لرئيس نقابة للمهنيين، أورد فيها معطيات وصفت بالخطيرة، حول تواطؤ موظفين بالميناء لتسهيل عملية عبور أكبر كمية مهربة إلى الأسواق المحلية، دون التصريح بالوثائق والوزن الحقيقي للمنتجات المصطادة، أو مرور الكميات بكاملها من «الدلالة»، أو المزاد العلني، بحضور جميع تجار الجملة، وفق قواعد الشفافية والمنافسة الحرة.

ولم يصدر أي بلاغ عن المندوبية لتكذيب هذه الاتهامات، ماعدا بعض التصريحات الرسمية التي تقول إن جميع العمليات تمر بشفافية ووفق المساطر المعمول وتحت مراقبة إدارة الميناء ومصالح الوزارة المعنية، في إطار الشفافية.

وأوضح بوشعيب شادي، رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، في تسجيل صوتي، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أن كميات مهمة من سمك «سركالة» أفرغت، بداية من الحادية عشر من ليل الاثنين الماضي، بالميناء من مراكب لصيد السردين، وبحضور جهات مسؤولة أدلت بتصريح يسمح لهذا المنتوج بالمرور عبر المزاد العلني. لكن المثير في الملف، يقول شادي، أن عموم التجار الذين قدرهم في قرابة 200 تاجر، لم يتوصلوا بالخبر، اللهم قلة منهم تواصلت معها إدارة المكتب الوطني للصيد بالميناء، وطلبت منها الحضور إلى المكان.

وتحدث شادي، حسب المعلومات التي توصل بها، عن وجود 6 مراكب للصيد الساحلي الصناعي متخصصة في صيد السردين، هي التي تكلفت بنقل كميات كبيرة من سمك «ساركالة» إلى الميناء، مؤكدا أن هذا النوع من المراكب لا يسمح له بالتصريح بسبعة أطنان فقط في المزاد العلني وتسلم وثائق رسمية مقابل البيع، أما الباقي فيخضع إلى «مسطرة» التهريب التي يشرف عليها لوبي متخصص من التجار والمستفيدين ويسهل عملياته بعض الموظفين.

وقال شادي إن هذه المراكب لا تقل حمولتها عن 40 طنا. ويفهم من كلامه أن الكمية التي دخلت إلى الميناء في تلك الليلة، تصل إلى 240 طنا من سمك «ساركالة»، تم التصريح في المزاد العلني بـ 42 طنا فقط، حسب ما هو مسموح به لمراكب صيد السردين. وطالب رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة الوكيل العام للملك بأكادير ومندوبية الصيد البحري وإدارة الميناء وكاتب الدولة في الصيد البحري والكاتبة العامة بفتح تحقيق في ما وصفه فضيحة السنة، وإجراء التحريات اللازمة لمعرفة ما جرى في جنح الظلام، مؤكدا أن التحقيق ينبغي أن يعود إلى سجلات كاميرات الميناء بين التاسعة مساء والساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لمعرفة عدد المراكب التي دخلت وحمولتها الحقيقية والكميات المصرح بها، ومن سلم وثائق الخروج للشاحنات المحملة بكميات من بضاعة مهربة استفادت من دورة التثليج خارج الميناء. وقال شادي إنه اتصل بإدارة الميناء، بصفته رئيسا للفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، واستفسر عن تسجيلات الكاميرات، فقيل له إن الكاميرات لم تشتغل إلا في فترات محـــــــــــددة. وقال إن عملية «الدلالة» برمتها مشكوك في شفافيتها، خصوصا أنه في اللحظة التي ستتم فيها عملية البيع، كانت الأطنان من الأسماك نفسها تباع بسوق توهمو، مؤكدا أن الثمن المسجل في المزاد هو 7 دراهم، بينما تباع في السوق بـ15 درهما و16، علما أن أغلب الكمية لم تؤد الرسوم المفروضة، ما يحرم خزينة الدولة والجماعات من عائدات مهمة، ويفرض على الوزارة التدخل لفتح تحقيق نزيه.

يوسف الساكت

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