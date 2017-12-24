الملك يحذر من خسائر زحف المدن

حذر الملك من الخسائر الفادحة لزحف المدن وما يحمله التوسع العمراني الجاري دون تخطيط من تحديات ورهانات عديدة، لأنه يخلف خسائر فادحة على مستوى الأداء الحضري، من خلال تعميق مشاكل التنقل، وكلفة التجهيز، والزحف على المناطق القروية، وزيادة الطلب على المرافق العمومية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة.

وأبرزت الرسالة الملكية إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، الذي افتتحت أشغاله، أمس (الخميس) بالرباط، مظاهر التوسع الحضري، وتزايد عدد سكان المدن، وما يواكبه من اتساع للمساحة التنظيمية للمدن، نتيجة للامتداد الأفقي والعمودي للعمران، الذي يتطلبه توفير احتياجات السكان الأساسية، من مساكن وطرق، وخدمات بمختلف أشكالها.

وأوضحت الرسالة، التي تلاها المستشار الملكي، عبد اللطيف المنوني، أن الامتداد الأفقي للمدن غالبا ما ينتج عنه استهلاك للاحتياطات العقارية على حساب الأراضي الزراعية الخصبة وذات المردودية الإنتاجية العالية، التي تتحول إلى بنايات إسمنتية، تزداد توسعا يوما بعد يوم، علاوة على ارتفاع كلفة التدبير الحضري، وضعف نجاعة الخدمات العمومية، مسجلة أن التحولات الواقعة على مستوى الحياة الحضرية، ستساهم في ظهور فوارق اجتماعية ومجالية داخل المدن عامة، وفي الحواضر الكبرى خاصة، مما يساعد على بروز فضاءات هامشية تشكو من ندرة المرافق الضرورية، وضعف البنيات التحتية، وعدم تأمين الخدمات الحضرية الأساسية، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري.

ووعيا منه بتعقد الوضع وما ينطوي عليه من مخاطر، أشار الملك إلى أنه ما فتئ يوجه الجهات المختصة، إلى الاهتمام بالمدينة في شمولية نموها، وإلى ضرورة التعامل بكامل الجدية مع القضايا الأساسية التي تطرحها على مستوى التنظيم الترابي في مفهومه الشامل، وليس انطلاقا من مقاربة ضيقة تعنى بالسكن فقط. وتعرف المدن المغربية، كباقي الحواضر عبر العالم، نموا مطردا، وازديادا كبيرا في عدد السكان، وتحولا من القرى إلى المدن بنسبة تقارب 65 في المائة.

وأوضح الملك أن المغرب إدراكا منه لحجم التحديات المطروحة، يلتزم بجميع المعاهدات الدولية، وبالأجندة الحضرية الجديدة، وبكل الآليات التي تعنى بقضايا التنمية والتهيئة الحضرية عبر العالم، ويعمل جاهدا على تفعيلها من خلال إدراجها في استراتيجياته التنموية الوطنية، مذكرا بأنه أعطى، في سنة 2004، انطلاقة البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح»، الرامي إلى القضاء على أحياء السكن غير اللائق بجميع أشكاله على مستوى 85 مدينة، وأنه من خلال التركيز على هذا المشروع الوطني الطموح جعلت الدولة من مسألة الإسكان محورا للتدخل ضمانا للتماسك الاجتماعي، وتعزيزا للدينامية الاقتصادية .

وأشار الملك إلى أن دستور 2011 نص على الحق في السكن، الذي يرتبط أيضا بالحق في الماء والبيئة السليمة، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، مسجلا أن المغرب تمكن من تحقيق العديد من المنجزات في هذا المجال، وذلك بفضل «إرادتنا السياسية واعتماد مقاربة تقوم على ترصيد منظومة الحقوق وتعزيز الإدماج الحضري»، مع الانخراط في «سياسة تنموية حضرية مستدامة وشاملة، من خلال تعزيز التنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي والمجالي».

ياسين قُطيب

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