انتخاب العثماني رئيسا للبيجيدي

انتخب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، مساء اليوم الأحد، أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية، وذلك في ختام المؤتمر الوطني الثامن للحزب.
وحصل العثماني على 1006 أصوات، فيما حصل منافسه إدريس الأزمي على 912 صوتا، من أصل 1943 صوتا.
انتخب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، مساء اليوم الأحد، أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية، وذلك في ختام المؤتمر الوطني الثامن للحزب.
وحصل العثماني على 1006 أصوات، فيما حصل منافسه إدريس الأزمي على 912 صوتا، من أصل 1943 صوتا.
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2 تعليقات
وبعير محمد
الف مبروك يستحق الأخ العثماني كل تقدير ولا نقلل من نزاهة الأخ الازمي وكل اخوان العدالة والتنمية ونتمنى التوفيق للأخ العثماني.
roche
مبروك عليك
اس العثماني