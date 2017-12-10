الإثنين 11 ديسمبر 2017
انتخاب العثماني رئيسا للبيجيدي

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2 تعليقات

  1. 1

    وبعير محمد

    الف مبروك يستحق الأخ العثماني كل تقدير ولا نقلل من نزاهة الأخ الازمي وكل اخوان العدالة والتنمية ونتمنى التوفيق للأخ العثماني.

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  2. 2

    roche

    مبروك عليك
    اس العثماني

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