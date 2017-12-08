الإثنين 11 ديسمبر 2017
الملك يدشن مركبا تابعا لوزارة الأوقاف بالبيضاء

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    سلام الله على
    امير المؤمنين
    وعلى عباد الله الصالحين
    وعلى الصانع التقليدي الدري اتقن خدمته
    وفي كل حركة بركة
    وما شاء الله ولا حول و لا قوة الا بالله
    الله يكمل بخير
    وخيا على الصلاح وحيا على الفلاح

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